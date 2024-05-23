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社會 社會焦點 保障人權

曾犯性侵、殺人案！受刑人強制治療17年求停止：我有那麼可惡嗎

▲司法院,司法大廈,臺灣高等法院院本部。（圖／記者謝婷婷攝）

▲羅姓男子因為性侵女子被捕，2009年被判刑、強制治療。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者柯振中／綜合報導

高齡74歲的羅姓男子過去曾犯下殺人、竊盜等多起案件，2007年間因為性侵女子被捕，2009年被判刑、強制治療確定。如今他強制治療17年，且罹患肺癌末期，請求停止強制治療，求情「我要死也要死在外面，我不想死在裡面」，更是詢問法官「我有那麼可惡嗎」。對此，高院裁定7月31日起，延長強制治療1年。

據了解，羅男一生前科累累，過去擔任計程車司機時曾性侵殺人，後來又犯下性侵女童未遂罪，更是曾恐嚇航空公司、中正機場，恐嚇金馬獎執行委員會、基隆市府文化局等前科，2007年又因為性侵女子被捕，2009年間被判了6年10月有期徒刑，以及強制治療。

雖然刑期已經結束，但因為強制治療需要達到再犯危險顯著降低才能停止，而羅男經過評估後仍有持續治療的必要，因此至今仍要強制治療。去年羅男被高院裁定，有繼續強制治療的必要，上訴後被最高法院駁回，期限至今年的7月30日。

對此，羅男向法院請求停止強制治療，原因是他年事已高，且罹患肺腺癌第四期，不能繼續住在醫院，「我要死也要死在外面，我不想死在裡面」，強制治療的時間比刑期更長，「我有那麼可惡嗎」。羅男指稱，過去他曾被判無期徒刑，不過關了11年就假釋，如今強制治療17年卻無法假釋，希望法律能夠還他公道。

羅男的律師則聲稱，受處分人已74歲、性衝動應該有所減弱，且院方記載的資料當中，也可以得知受處分人每天要吃很多藥、應該會身體虛弱，理論上沒有再強制治療的必要，希望能夠審酌這些情節，不要再延長強制治療。對此，高院審理後，裁定2024年7月31日起，延長強制治療1年。

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