50多處刀傷！日本女大生遭刀刺「深及肝臟」亡　無業男逃2天自首

記者張寧倢／綜合外電報導

日本大阪府警方18日逮捕26歲男性殺人嫌犯西光勝，他已向警方坦承在公寓房間內殺害19歲女大生渡邊華蓮，初步懷疑兩人是交往中的關係。據日媒報導，死者遺體有50多處刀傷，死因是頸部、腹部等部位刺傷造成的失血過多，其中腹部傷口深達肝臟，警方判斷兇手抱持強烈殺意。

▲日本大阪19歲女大生渡邊華蓮遭26歲無業男子西光勝亂刀刺死。（圖／翻攝自X）

據MBS News、讀賣新聞等日媒報導，大二女學生渡邊華蓮遇害地點在大阪府枚方市某公寓房內，據悉屍體附近有一把沾血的菜刀。法醫驗屍報告顯示，19歲死者傷勢集中在頸部，加上反抗時造成的割傷，遺體一共有50多處刀傷，頸部與腹部重傷造成她失血過多死亡，推斷死亡時間是在案件曝光2天前的16日。

26歲無業男子西光勝18日在大阪市中心的一家飯店以「付不出住宿費」為由，主動向大阪府警聯絡並自首說「我殺人了」。隨後遭到警方逮捕時，他的身上帶著多張手寫字條，上頭寫著包含「我殺害了渡邊」等內容，另外他身上還藏有渡邊的智慧型手機，以及渡邊公寓住處的鑰匙。

據警方表示，西光勝供稱他殺害渡邊華蓮之後將門鎖上並離開房間，從手機上的網路社群對話紀錄來看，推測兩人可能是交往中的關係，事發前並沒有任何糾紛矛盾，不過，西光勝坦承他對渡邊隱瞞了自己向消費者金融公司借貸數百萬日圓的事實，警方認為犯案動機可能與借款有關，正在謹慎調查中。