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國小生把「蠶寶寶」忘在超商　店員買桑葉代養4天！崩潰PO尋人啟事

蠶寶寶。（圖／翻攝免費圖庫pixabay）

▲台南有國小生將蠶寶寶遺忘在超商，卻遲遲不領回，讓店員代養4天後崩潰發尋人啟事...（圖／取自pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

許多國小都會讓學生飼養蠶寶寶，以進行生態教育。不過，台南一名超商店員近日崩潰發文稱，有小朋友將蠶寶寶及鉛筆盒忘在座位區，卻遲遲沒來認領，讓她不得不「代養」4天，還自掏腰包購買桑葉，只希望小主人趕緊將蠶寶寶領回。貼文曝光後，不少網友既同情又覺得好笑，直呼店員十八般武藝樣樣精通，現在還要會養蠶寶寶。

一名女店員在臉書粉專「靠北7-11」發出尋人啟事，呼籲李ＯＯ小朋友快來領走忘在座位區的蠶寶寶跟鉛筆盒，「我苦苦等不到妳來領回，所以只能PO在這裡協尋，蠶寶寶已經幫你養4天了，還有桑葉也都買好，拜託妳趕快回來認領。」

女店員在文中表示，自己當班作帳已經很害怕，吃不好也睡不好，現在多一項飼養蠶寶寶的任務，讓她真的很焦慮，同時也不禁感嘆「7-11店員真的多才多藝，還要幫忙養蠶寶寶...」

貼文曝光後，引發網友熱議，還被臉書粉專「台南式」轉發，一同協尋文中的小朋友。許多人看完紛紛留言，「會不會是小朋友不想養了，偷偷丟在門市？」、「居然幫忙買葉子！是天使」、「值得讚許的好店家、好店員」。

還有網友說，「當超商店員真的要會18般武藝」、「再不來就會變蠶絲被囉」、「店員真是太蠶了」、「店員真的好有愛」、「很有責任感的工作人員」、「太蠶忍了」、「店員真的好辛苦」、「如果我是店員我也不敢去上班」、「李小朋友：好不容易可以買新的鉛筆盒了...」掀起熱議。

▼店員崩潰求助，成為台南地方社群熱議話題。（圖／翻攝自臉書／靠北7-11）

▲▼國小生把「蠶寶寶」忘在超商　店員買桑葉代養4天！崩潰PO尋人啟事。（圖／翻攝自臉書／靠北7-11）

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