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等公車被撞！美籍男小腿爆血行程取消...嘆：台南是行人地獄首都

外籍男子在等公車時遭電動車撞上。（圖／翻攝自Foreigners In Taiwan臉書）

▲美國男子在路邊等公車時遭電動車撞上，導致爬大霸尖山的行程取消。（圖／翻攝自Foreigners In Taiwan臉書）

圖文／CTWANT

為了一掃台灣「行人地獄」的汙名，立法院修改《道路交通管理處罰條例》，規定駕駛必須禮讓行人，違者最高開罰6000元，但類似事故依然屢見不鮮。一名在台外籍男子透露，自己原本計畫爬大霸尖山，不料卻在台南等公車時遭電動車撞上，導致小腿受傷濺血，只好被迫取消行程，無奈直呼「臺南是行人地獄首都」。

外籍男子傑森在臉書社團「Foreigners In Taiwan」發文，表示自己原本計畫17日去爬大霸尖山，本來滿心期待，還打算在社團裡和大家分享台灣高山的美景，誰知他16日在台南準備搭乘公車，當時站在站牌前的停等區，正聚精會神操作手機查詢時刻表時，突然被1輛電動自行車撞上，導致小腿受傷，當場血流如注。

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傑森無奈表示，自己擔心傷口感染，屆時如果人身在偏遠山區，後果恐怕不堪設想，只好被迫取消行程。另外，傑森也貼出台灣與世界其他地區交通死亡人數的統計數據，指台灣因交通事故死亡的人數整整是日本的6倍，「台灣是行人地獄， 臺南是行人地獄首都」，希望台灣政府、警察、教育部門等單位正視問題。

貼文引發討論，不少網友痛批「交通部，謝謝您，讓台灣再一次丟臉到國際」、「講真的，在台南發生好像真的不是太意外」、「很多站牌幾乎都只是直接插而沒有任何保護措施，就變成在等的同時還要看車輛有沒有撞上的可能」、「謝謝台南市，讓臺灣再次被國外看見，在台南發生現任總統賴清德也有功勞」。

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