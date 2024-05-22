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推「蝦子吃到飽」慘虧95億！連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」聲請破產

▲▼蝦子、剝蝦、熟蝦。（圖／取自pixabay）

▲美國連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」2023年將「蝦子吃到飽」列為永久促銷，導致公司嚴重虧損。（示意圖／取自pixabay）

圖文／CTWANT

美國知名連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）日前聲請破產，據悉，該餐廳因高層一系列錯誤決策陷入困境，包括只需花20美元就可以「蝦子吃到飽」（all-you-can-eat-shrimp）的促銷活動，導致負債2.94 億美元（約95億新台幣）。RedLobster計畫透過一項1億美元的融資協議來維持營運，同時持續關閉門市店來縮減規模，上週已經宣布將關閉93家門市以削減成本。

據《路透社》和《CNN》報導，這個全美最大海鮮連鎖餐廳19日向佛羅里達州中區法院聲請破產保護，希望透過出售資產以減少債務負擔。該公司將減少旗下經營的餐廳數量，來簡化業務結構與提升營運效率。

海鮮連鎖餐廳Red Lobster 聲請破產保護。（圖／達志／美聯社）

▲海鮮連鎖餐廳Red Lobster 聲請破產保護。（圖／達志／美聯社）

Red Lobster表示，由於管理決策不善、物價高漲、租金成本不可持續、競爭加劇等因素影響，公司執行長帝布斯（Jonathan Tibus）在聲明中表示，2019年以來，餐廳來客數降了30％，儘管較2020、2021年新冠疫情期間略有起色，但去年仍虧損7600萬美元（約新台幣24.5億元）。另從提交文件顯示，RedLobster債務超過10億美元（約新台幣322億元），手頭現金則不足3000萬美元（約新台幣9.6億元）。

紅龍蝦於1968年成立，以蝦子、蟹腿和切達灣餅（Cheddar Bay biscuits）著名，曾經在1980到1990年代風靡全美，總部位於佛羅裡達州奧蘭多，是全球最大的海鮮餐廳之一，在美國擁有約550家門市、境外54家，員工約3.6萬人，2016年時，女歌手碧昂絲（Beyoncé）還在歌詞中提到紅龍蝦，足以證明這間餐廳在美國饕客心目中的地位。

到底Red Lobster哪裡出了問題？據帝布斯提到，去年5月前執行長不顧其餘管理高層反對、做出錯誤決策，就是將原本有限時的20美元「終極無限吃大蝦」（Ultimate Endless Shrimp）吃到飽活動列為永久菜單，這項錯誤決策為公司帶來營運及財務問題，光是這項活動就虧損1100萬美元（約新台幣3.55億元）。

原來，自2020年以來，RedLobster一直由其最大股東－泰國聯合集團（Thai Union Group）經營，該集團是海鮮供應商，破產聲就提到，紅龍蝦去年推出只需20美元「蝦子吃到飽的」活動，原先只是限時活動，但前執行長肯尼（Paul Kenny）卻一意孤行將其轉為永久，導致部分門市出現蝦子短缺。

另外，該集團還淘汰另外兩間供應商，壟斷紅龍蝦的供應權，導致蝦子成本上升，除了決策錯誤，來客數下降的原因還包括通膨壓力、不利的租賃契約或餐廳地點不佳。根據報導，民眾因為通膨壓力不敢外出用餐，人事成本上升也為公司帶來財務壓力，加上同業的競爭，像是Shake Shack、Surfside Taco等更便宜餐廳崛起，也讓紅龍蝦流失客源。

泰國聯合公司在1月宣布放棄RedLobster股權，讓該公司走上破產之路。根據破產聲請文件，紅龍蝦已簽訂「假馬競標」（stalking horse）協議，也就是申請破產保護企業選定的買家，提出的最初步公開競標收購行動，用以吸引潛在買家出有競爭力收購價格，目前確定將出售給Fortress Investment Group在內的貸方。風光一時的RedLobster，錯誤將「20美元吃到飽」促銷常態化，導致經營不善走下神壇。

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