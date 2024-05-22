「學會走捷徑，當人上人！」　陸上億貪官從小教育兒走歪路

▲大陸前發改委副主任貪污判處無期徒刑，從小教育兒子「學會走捷徑」。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

最新一期《中國紀檢監察雜誌》刊發標題「初心不正：污染源頭及衍生機理」的文章，點出過去多名貪腐官員的犯罪荒唐行為。其中，大陸前發改委副主任劉鐵男因受賄案被判處無期徒刑，他的教育自己兒子「要學會走捷徑、當人上人」，父子共受賄3558萬元人民幣（換算1.5億台幣），最終受法律制裁。

中共中紀委近期出刊雜誌，文章列舉多名被判刑的貪污官員「變質過程」，大部分的人把當官看得很重，入黨、從政的目的就是當官，還要當大官，甚至影響家人思想。

該文舉例，大陸前國家發展和改革委員會原副主任劉某某（即劉鐵男，已獲刑）一心想往上爬、當大官，還把這種扭曲的價值觀「傳授」給兒子。

劉鐵男告訴兒子，「做人要學會走捷徑，要做人上人，這樣才能過得好，才能受人尊重」，其子從小學會了利用父親職務的影響力、手中的權力攫取金錢，步入歧途而不自知，終究無法逃避法律的制裁。

▲中共中紀委定期公布貪官犯罪實錄，提醒公務員保持服務人民的初心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

已成為階下囚的司法部原政治部主任盧某某（盧恩光，已獲刑），原本是小有名氣的私營企業主，因信奉「萬般皆下品，唯有當官高」，不惜年齡造假、學歷造假、入黨材料造假、工作經歷造假、家庭情況造假，成為一名「五假幹部」。

重慶安全技術職業學院原院長杜某某（杜曉陽，已獲刑），為了升官才申請入黨，至於黨章有什麼要求，黨員需要履行什麼義務，從未認真瞭解，之後把學院當成「私人領地」，用錢開路，向上攀附領導，向下籠絡幹部收買人心，自己全身名牌卻把經濟困難學生當成了「搖錢樹」，貪污補助款，失德失範之程度，令人咋舌。

還有某位已落馬的幹部離任，公費組織千名群眾送別，自導自演「萬人傘」的戲碼。文章形容，「如此戲精做派，令人恥笑。」

文章痛批，還有一些幹部講究排場，深怕外人不知道自己是官，「出行要人拎包，下雨有人打傘，表現出與眾不同的姿態」，在唯喏追捧中產生自己呼風喚雨、無所不能的虛幻，可笑也可悲。