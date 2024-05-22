世新熱舞大賽舞出青春　冠軍隊伍創意編舞驚艷全場

▲ 世新大學第二屆熱舞大賽吸引眾多熱愛跳舞的同學組隊報名參賽。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學第二屆熱舞大賽日前於世新禮堂舉行決賽，初賽吸引近400人、50組隊伍報名，以線上 IG Reels 短片進行初選，經由評審評分外，也將影片瀏覽次數納入評比，由分數最高的12支隊伍晉級決賽，隊伍初賽影片總瀏覽次數更達到50萬次，較去年增加了近一倍。

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▲ 奪下冠軍的《木新路三段82號4樓路Damn被打開公公口Damn》與評審老師Nikechen（中）合影。

來自公廣系、口傳系及廣電系同學組成的《木新路三段82號4樓路Damn被打開公公口Damn》，以日式鬼怪作為表演主題，融入日本忍者的元素編舞奪下冠軍。第二度參賽的他們花了兩個月的時間準備表演，對於奪下最大獎，感到十分訝異，也感謝評審老師的青睞。評審老師更稱讚，冠軍隊伍的身體質感、編排想法及選樂的能力，都達到職業團體的高度。

《Allergy》首度參賽就奪得第二名的佳績，表演以格鬥遊戲角色—春麗作為模仿對象，在服裝打扮上精心設計。他們表示，參賽的動機只是覺得一起排舞、練舞是件新奇且有趣的事，並未將得獎與否看得很重要。第三名則由成員以一二年級為主的《野蠻CREW》拿下，成員表示，因為參加熱舞社的緣故，彼此熟識，決定一同報名參賽。因為排練的時間不多，常擔心會臨時忘記動作，對於第一次參賽就能擁有第三名的好成績，他們感到十分驚喜。

▲ 《Allergy》首度參賽就奪得第二名的佳績，表演以格鬥遊戲角色—春麗作為模仿對象，在服裝打扮上精心設計。

評審老師們也勉勵所有參賽者，不管想要跳什麼類型的舞蹈，最基礎的舞蹈底子要練得很完整，才能夠更進一步。在練習舞蹈時，也要關注舞者的動作細節並加以學習，，不可以因為動作的簡單性而忽略了表演，才能更推進自身的舞蹈能力。

校長陳清河表示，年輕不應該留白，舉辦熱舞大賽的意義是為了讓全校擁有一個共同的全民運動，希望參賽者們能盡情展現個人的創意及活力。學務長胡全威表示，希望藉由世新熱舞大賽，能讓喜歡跳舞的同學們展現自己的熱情與活力，給予參賽者最棒的表演舞台。

▲ 第二屆舞動世新熱舞大賽評審及參賽者賽後大合照。