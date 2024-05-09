送餐員趁夜爆竊世新大學社辦　竊20萬學生會費警跨縣市逮人

記者張君豪／台北報導

北市文山區私立世新大學4月8日凌晨遭到一名蒙面歹徒入侵校園行竊，歹徒熟門熟路頭戴鴨舌帽、口罩、手套趁夜色騎Ubike到該校內，潛入校園內地下室的社團辦公室行竊，偷走包含該校學生會費及學生放在社團辦公室內的相機、球鞋、香水等昂貴物品，總計財損達新台幣20萬元，事後世新大學學生會長向轄區文山一分局報案求助，警方鎖定涉案人為平常擔任送餐員的王姓慣竊（男性、58歲、多次竊盜前科）4月24日將他逮捕歸案。

根據警方調查，案發當晚王男從新店地區騎Ubike到世新大學內佯裝散步，他看到校內門禁鬆散，就進入該校地下室的社團辦公室行竊，甚至為了躲避監視器拍攝，不僅蒙面戴帽子，甚至還在室內撐傘讓監視器無法拍到自己面貌身形。

但警方擴大調閱監視器範圍後，鎖定王男身分涉案，據了解王男居無定所，連戶籍都設在矯正機關，讓警方很難查緝他的行蹤，所幸後來警方以車追人，掌握王嫌近期都在新北市、桃園地區出沒，復興所警方4月24日晚間10點多，持北檢拘票到桃園龜山地區將他拘提到案。

王嫌落網後辯稱，他當天本想到校園內散步，卻看到通往地下室大門並無門禁，才會一時興起犯案，但所偷到的現金都已花用殆盡，對於竊取物品的銷贓管道則拒絕透露，警方訊後依觸犯《刑法》竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

文山一警方藉此案例呼籲，民眾務必注意財物安全，若發現可疑人士，請速撥打110求助；警方也將加強校園巡守工作，與校方建立聯繫管道，以維校園安全。

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