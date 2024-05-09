　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

送餐員趁夜爆竊世新大學社辦　竊20萬學生會費警跨縣市逮人

記者張君豪／台北報導

北市文山區私立世新大學4月8日凌晨遭到一名蒙面歹徒入侵校園行竊，歹徒熟門熟路頭戴鴨舌帽、口罩、手套趁夜色騎Ubike到該校內，潛入校園內地下室的社團辦公室行竊，偷走包含該校學生會費及學生放在社團辦公室內的相機、球鞋、香水等昂貴物品，總計財損達新台幣20萬元，事後世新大學學生會長向轄區文山一分局報案求助，警方鎖定涉案人為平常擔任送餐員的王姓慣竊（男性、58歲、多次竊盜前科）4月24日將他逮捕歸案。

根據警方調查，案發當晚王男從新店地區騎Ubike到世新大學內佯裝散步，他看到校內門禁鬆散，就進入該校地下室的社團辦公室行竊，甚至為了躲避監視器拍攝，不僅蒙面戴帽子，甚至還在室內撐傘讓監視器無法拍到自己面貌身形。

但警方擴大調閱監視器範圍後，鎖定王男身分涉案，據了解王男居無定所，連戶籍都設在矯正機關，讓警方很難查緝他的行蹤，所幸後來警方以車追人，掌握王嫌近期都在新北市、桃園地區出沒，復興所警方4月24日晚間10點多，持北檢拘票到桃園龜山地區將他拘提到案。

王嫌落網後辯稱，他當天本想到校園內散步，卻看到通往地下室大門並無門禁，才會一時興起犯案，但所偷到的現金都已花用殆盡，對於竊取物品的銷贓管道則拒絕透露，警方訊後依觸犯《刑法》竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

文山一警方藉此案例呼籲，民眾務必注意財物安全，若發現可疑人士，請速撥打110求助；警方也將加強校園巡守工作，與校方建立聯繫管道，以維校園安全。

►獨／北市中階警官驚爆性侵親生女　挨告厚顏急送報告：5／1退休

►獨／狼警4月初遭控性侵親生女　2周後才拔主管仍未受懲處

►竹聯戰堂成員擁槍毒　藏新北社區大樓頂樓...特勤警攻堅逮4嫌

ET快訊
運動「選對時段」　研究：早死機率降61%
蔡尚樺母女「根本雙胞胎」！　整排網友錯亂
口罩令全解除！　17種人小心「再確比首確更危險」
祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！　幫嬤慶生…兇嫌也在場
人間悲劇！台南男付不出醫藥費「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

股息無縫接軌！國泰證推「再投資」　打造台積電複利滾錢術

大谷翔平否認背部緊繃與練投70球有關　長期比賽一定會出現問題

開戰最大調整！普丁選經濟學家任防長　蕭依古掌國安會

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

社會熱門新聞

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

三重滅門案　大女兒到分局帶走愛犬「糯米」

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

三重滅門案破案關鍵！鷹眼神探揪出兇嫌行蹤

女大生遭媽媽男友性侵！痛訴「該做的都有做」

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

即／24歲女婿抵警局！親自抱愛犬「糯米」下車

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

祖孫滅門！水族館員工曾進屋內清死魚　曝：裡面很臭

更多熱門

相關新聞

「我世新主播」全國大賽新星誕生

「我世新主播」全國大賽新星誕生

第五屆的世新大學全國主播大賽「我世新主播」，決賽於今（5/4）日在世新國際會議廳熱鬧登場，今年吸引來自全國30多位高中職學生、近100位大專院校好手參賽，其中高中職組共20人晉級決賽，歷經三輪關卡考驗後，最終由莊敬高職黃允惟拔得頭籌、莊敬高職郭致鈴奪下第二名，第三名則為大安高工黃楷甯。

世新為人才就業鋪路　攜手精英公關策略聯盟

世新為人才就業鋪路　攜手精英公關策略聯盟

天價住宿費！新宿舍一學期9萬元　世新大學回應了

天價住宿費！新宿舍一學期9萬元　世新大學回應了

申請入學　世新19系辦說明會助力高中生

申請入學　世新19系辦說明會助力高中生

黃子佼榮譽校友真的除名！

黃子佼榮譽校友真的除名！

關鍵字：

文山一警分局復興所世新大學送餐員

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

第一眼看到魚還是貓？超準心測

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面