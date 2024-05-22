快訊／跟進挪威！　西班牙、愛爾蘭宣布承認巴勒斯坦國

▲繼挪威宣布承認巴勒斯坦國後，愛爾蘭和西班牙也同時宣布承認巴勒斯坦為獨立國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）22日同時宣布，2國為追求全面和平，決定承認巴勒斯坦為獨立國家。此前，挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）也宣布承認巴勒斯坦國，而這3個國家的最新決定將在5月28日正式生效。

據BBC報導，哈里斯表示，該國相信永久和平只會建立在自由人民的自由意志基礎上，認為兩國解決方案是和平的唯一可靠途徑，「人們已簽訂《奧斯陸協議》30年，但我們現在卻比任何時候都距離公正、可持續和全面的和平解決更遙遠。當決定是正確的做法時，我們不應無限期等待。」

桑傑士解釋，「我們承認巴勒斯坦的原因有很多，其中可以用3個字來概括：和平、正義和一致性。我們必須確保兩國解決方案得到尊重，並且必須相互保證安全。雙方進行和平談判至關重要，而這也是我們承認巴勒斯坦的重要原因。」

他強調，西班牙承認巴勒斯坦國的決定不是對哈瑪斯的支持，也不是在針對以色列或猶太人，而是希望以巴雙方可以和平共存。

此前，挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）率先宣布承認巴勒斯坦為獨立國家，應證了路透社當天引述知情人士做出的報導，聲稱愛爾蘭、西班牙、斯洛維尼亞，以及馬爾他都計劃承認巴勒斯坦擁有國家地位。不過，斯洛維尼亞和馬爾他暫時還未做出任何表示。

各國陸續宣布承認巴勒斯坦國的消息傳出後，法新社指出，以色列正在將駐挪威和愛爾蘭的外交官召回國。

初稿 15：35

更新 16：07