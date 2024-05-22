自打80分！文化部長李遠：我這年紀不是做潮流，是把溪水弄乾淨

▲新任文化部長李遠首次接受質詢，自評表現80分。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

文化部長李遠新官上任，今（22）日首度站在立法院備詢台接受質詢，會後接受媒體堵訪表示，替自己初次表現打了80分。而關於有人建議，要不要將「文化黑潮」改成「野黑潮」，他說，黑潮就是黑潮，但認為自己這個年紀，該做的不是潮流了，而是把每條溪水弄乾淨，野溪乾淨了，溪邊的樹就會好好生長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新任文化部長李遠（小野）首次赴立院接受質詢，為此昨日「開夜車」讀許多資料準備。（圖／記者湯興漢攝）

李遠（小野）上任文化部長後首次到立法院報告並備詢，為此他昨日特地「開夜車」讀許多資料準備，面對第一次站上備詢台，他表示「比我想像中好」，尤其許多委員質詢時會拿出他過往寫的書，「讓我覺得立法院不是我想像中那麼害怕」，尤其50年來很多創作似乎跟許多立委一起成長，所以今日質詢對他來說，「幾乎是一個心靈交流」。

李遠也說，他不把立法院質詢看作是「你來我往的攻防」，自己回答的都是真心話，這樣委員也能聽得懂，而他自認委員們對他也不錯，敵意也不會那麼重。雖然大家質詢提到很多相同的事，包括《1624》或抄襲風波，「但我覺得大家的質詢都合理，而且是要反省的是我們，所以我不把它看成攻擊，反而看作是教訓，對我們整個文化部是個很大的教訓。」

另外有關外界提及「文化黑潮計畫」是否改成「野黑潮」，會有任何計畫上的調整嗎？李遠直說，「我不會，我覺得黑潮就是黑潮，而且是史哲部長提出來的。」

他坦承，以前也許會認為自己很偉大，想過要推出台灣新電影浪潮；做電視的時候，也說過想做電視文藝復興，不過現在已經不會有這種想法。

他透露，4月宣布自己是文化部長當天，他去做了睡眠呼吸中止的檢查，後來做了一個夢，夢見去了溪邊，畫面很簡單，溪邊有一棵樹，「我忽然覺得，到我這個年齡該做的事情不是什麼潮流了，而是把每條溪水弄乾淨。」

李遠說，自己腦海閃過的是「野溪之樹」，山上很多野溪，在野溪旁通常有樹，「只要野溪乾淨了，樹就會好好生長」，因此今天「我答不上來多偉大的東西，因為要做的事情太多，每個細節都是要做的，我不會想去剽竊野黑潮什麼的。」