中捷長髮男英勇肉搏「刀傷見骨」！媽衝醫院落淚：我以你為榮

▲長髮男肉搏洪嫌遭砍傷。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）



記者朱祖儀／綜合報導

台中捷運21日上午發生持刀傷人事件，其中27歲許姓長髮哥英勇抵抗洪嫌，被眾人封為英雄，他今晨也發文感謝外界的關心。而最心疼他的媽媽稍早也說，看到臉上刀傷見骨的兒子，眼淚忍不住掉下來，但對於兒子的表現仍感到相當光榮。

長髮男媽媽在臉書發文，表示在醫院急診室看到臉上刀傷見骨的兒子時，覺得相當心疼，眼淚忍不住掉下來，反倒是對方一直安慰她。而後續許多親友也都到病房來探望兒子，讓她看了也覺得非常感謝，「感恩大神守護，此劫過了，迎向泰來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也坦言，看到網路上中捷的影片，身為母親的她還是會害怕，但對於兒子見義勇為的表現，還是讓她驕傲地說「兒子，我以你為榮！」

回顧本案，20歲洪姓男子21日北上搭台中捷運，持3把刀搭乘計程車前往台中捷運水安宮站，進到車廂後不久便亮刀砍人。所幸在長髮男及多名英勇乘客的協助下，洪嫌順利被壓制逮捕，過程中長髮男、17歲呂姓少年遭砍傷送醫，洪嫌也因右手拇指受傷，送往林新醫院開刀。

▲長髮哥發文感謝眾人關心。（圖／翻攝IG）



被外界封為英雄的許姓長髮哥，今日凌晨也在IG發聲，感謝許多關心他的人，「除了朋友之外，其中有很多都是我尊敬的前輩、教練、選手。如果沒回到訊息，我真的忙不過來我很抱歉，我IG現在跟當了一樣根本出不了通知，滑訊息也要卡很久」，也有不認識的人來私訊，大多都是稱讚，讓他很開心，但因為現在真的分身乏術，因此「我只能先在這裡統一跟大家說一句，謝謝你們的關心」。

另外，許男的英勇行為也被詐騙集團盯上，案發7小時左右，就有民眾收到詐騙簡訊。簡訊發送者聲稱自己是「中捷長髮男」因為和歹徒搏鬥時皮夾掉了，要找有緣人借5萬元。對此，許男也澄清，「我目前沒有急缺醫藥費，請大家收到奇怪的簡訊，不要隨便亂匯錢轉帳，那都是詐騙啊」。