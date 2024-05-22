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10英雄免費搭中捷　網酸「雨傘哥賺到」！全場補血：他救了長髮男

▲中捷揮刀男穿病人服赤腳移送分局。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲洪姓嫌犯是高雄某護專的四年級學生。（圖／記者許權毅攝）

記者施怡妏／綜合報導

台中捷運21日發生持刀傷人事件，所幸乘車民眾齊心協力，最後成功將持刀的20歲洪男壓制住，台中市長盧秀燕也宣布，所有英勇乘客將終身免費搭中捷，就有網友笑喊，誤傷友軍的「雨傘哥」賺到了。但不少人認為雨傘哥也值得鼓勵，「勇氣可嘉」。還有網友細看現場影片，認為雨傘哥救了長髮男一命。

台中市長盧秀燕今（22）日宣布，中捷公司將給予所有英勇制伏歹徒的乘客終身免費搭乘優惠，感謝這些市民挺身而出。消息傳到PTT上，不少人提到「雨傘哥也免費嗎？」「打錯人的雨傘哥也有嗎？」「雨傘哥爽翻，打錯人也終身免費」。

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不過，有網友緩頰，雨傘哥雖然打錯人，但行為值得鼓勵，「雨傘哥可能搞不清楚情況吧，但一般人早就躲到後面去，誰會拿傘去攻擊嫌疑犯？還是勇氣十足啊」、「雨傘哥雖然打錯人，但也是冒著自己生命安全，精神可嘉」、「雨傘哥雖然刺錯人，但至少他很勇敢」、「雨傘哥也不是故意的啦，他是從其他車廂跑來幫忙的」。

還有網友發文，「雨傘哥其實救了長髮男一命？」大家都在笑雨傘哥有勇無謀打錯人，但他回放現場影片，當時嫌犯拿刀猛刺長髮男，結果嫌犯跟雨傘哥對到眼分心，嫌犯停止動作，長髮男趁這個空隙拉開距離，「此時雨傘哥輸出，啪的一聲，雨傘打在長髮男身上，嫌犯被突如其來的舉動嚇到，往後退了數步」。

該網友指出，「沒有雨傘哥的古靈精怪傘，長髮男在歹徒瘋狂輸出下很可能直接被刺脖致死，幸好雨傘哥的突襲化解了大家的攻勢，謝謝你，雨傘哥，你拿傘敲打長髮男，真的連歹徒都傻了」。

▼中捷砍人案，20歲洪姓凶嫌遭壓制畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲中捷砍人案，20歲洪姓凶嫌遭壓制畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

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