TPOC數據「65％網挺藍白國會改革」　王鴻薇：別把人民當成白痴

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TPOC數據「65％網挺藍白國會改革」　王鴻薇：民進黨別把人民當成白痴

▲立法院會21日繼續針對「國會改革」系列法案上演表決大戰（圖／記者李毓康攝）

▲立法院會21日繼續針對「國會改革」系列法案上演表決大戰。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院會今（21日）繼續處理「國會改革」法案，民進黨立委祭出案海戰術杯葛，場外喊破8千群眾齊聚，呼籲退回重審，維護程序正義。不過，根據「TPOC台灣議題研究中心」調查，網路上支持藍白陣營國會改革的聲量佔65％，反對則只佔25％，也讓國民黨立委王鴻薇痛批民進黨「不要再顛倒是非、操弄群眾，把人民當成白痴」。

王鴻薇21日下午在臉書引述台灣議題研究中心（TPOC）資料指出，網友們對於國會肢體衝突和推動國會改革的看法，有約65%的民眾力挺國民黨、民眾黨兩黨或國會改革法案，批評或反對的僅約25%；在好感度方面，國民黨立委也以0.34贏過民進黨立委的0.24。

王鴻薇批評，民進黨執政八年弊端叢生，現在在國會不是多數了，就害怕國會改革，高端股價、疫苗採購、光電圖利、進口雞蛋採購疑雲等相關爭議事件，都還沒有解決，而沒有國會改革，真相將永不見天日。

王鴻薇強調，國會要改革是多數民意，民進黨過去也支持國會聽證調查權，也支持總統到國會國情報告即問即答，「不要再顛倒是非、操弄群眾，把人民當成白痴！」

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集在立法院上演「全武行」期間，網友們對於國會肢體衝突和推動國會改革的看法。數據分析顯示，表達支持國民黨與民眾黨，或者力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5（65％），反觀表態反對、批評藍白陣營的只有2成5（25％）左右，剩下還有1成（10％）左右的網友，看不慣立法院打打鬧鬧的亂局。

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