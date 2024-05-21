　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2天前就逃到台北！基隆殺人未遂犯落跑　陳宥丞：蔣萬安快收心坐鎮

▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者袁茵／台北報導

基隆市日前傳出有1名涉殺人未遂的簡姓嫌犯，趁機從醫院逃脫，警方追查發現簡男逃離醫院之後，19日下午搭乘首都客運「1579」前往北市松山區，在松山區南京東路、三民路口下車，目前正調閱監視器畫面。民眾黨台北市議員陳宥丞喊話，為避免人心惶惶，市府應有更積極作為，呼籲台北市長蔣萬安趕緊收心坐鎮。

39歲的簡郁紘犯下殺人未遂案，19日下午2時許從基隆市安樂區的一家醫院逃脫，簡男前科累累，甚至還曾經攻擊超商店員遭判拘役15天，沒想到又因殺人未遂從醫院潛逃，引發基隆市民恐慌；但基隆市刑大追查發現簡男已於19日下午搭乘首都客運「1579」前往北市松山區，在松山區南京東路、三民路口下車，目前北市刑大已派人前往調閱監視器。

面對簡郁紘正在台北竄逃，民眾黨台北市議員陳宥丞在臉書喊話，要求警方立刻啟動調查及調閱沿線監視器，應成立專案小組循線追查，更必須通報及連線民政、大眾運輸及公務體系，尤其確保校園及弱勢族群生命安全，若大家有發現疑似可疑人士，請保持距離並立刻報警，若能錄影蒐證也可同步提供警方偵查。

陳宥丞指出，遇到如此重大公安事件，警察局現在還未明確回應，呼籲蔣萬安趕緊收心坐鎮，因為近來警界高層異動，基層應付集會也疲於奔命，加上今天台中市也發生捷運隨機傷人事件，為避免人心惶惶，市府相關單位應有更積極的做法，他若有相關資訊也會立刻與大家更新。

陳宥丞也補充道，簡郁紘疑似5月19日就已經從基隆逃脫，但台北市警察局卻遲至5月21日才接獲通報，警政系統的連線如此遲鈍，警政署及相關單位也應該給全體國民一個交代，而不是含糊帶過。

而台北市警察局回應，因應有受監護處分人從基隆地區逃脫，疑似於5月19日搭乘客運至台北市松山區，台北市警局於21日14時許接獲刑事局通報加強查緝，現正配合基隆市警局，全力調閱市內監視器追緝中。

ET快訊
快訊／場外抗議人潮爆滿　立院急公告：封閉周邊部分出入口
殺人未遂犯逃到台北了！母住林口　警戒備：不排除回家
快訊／藍白共提「不再處理散會動議」　秀會議紀錄嗨喊：謝謝柯建
單身女獨得2億威力彩！下班買一張就中　捐出1000萬
快訊／國家警報響！大雷雨炸新北桃園　13縣市豪大雨特報
3刀男「疑是列管人口」　衛福部：很懷疑是否精神恍惚
快訊／台中死亡車禍　23歲騎士傷重不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／憂太陽花再現？　立院急公告：5點起陸續封閉周邊部分出入口

雙手比愛心！蕭美琴會僑胞笑意藏不住　肩背「台灣地圖」有巧思

快訊／藍白共提「不再處理散會動議」　秀昔會議紀錄嗨喊：謝柯建銘

賴清德會僑胞談4大使命　守護2350萬人生命與飯碗

民進黨戰神撐不住！王美惠趴桌同黨委員幫抹精油　仍要舉手投票

主持0403震災復原重建會議　卓榮泰指示加速復原重建工作

「黃國昌因張慶忠黑箱佔立院」　林淑芬：現加入國會多數就不是黑箱？

2天前就逃到台北！基隆殺人未遂犯落跑　陳宥丞：蔣萬安快收心坐鎮

捷運萬大線施工不慎釀高鐵跳電　北市捷運局深表歉意

呱吉飆「五字經」！質疑藍白急推立法　嗆黃國昌「真小人偽君子」

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

快訊／憂太陽花再現？　立院急公告：5點起陸續封閉周邊部分出入口

雙手比愛心！蕭美琴會僑胞笑意藏不住　肩背「台灣地圖」有巧思

快訊／藍白共提「不再處理散會動議」　秀昔會議紀錄嗨喊：謝柯建銘

賴清德會僑胞談4大使命　守護2350萬人生命與飯碗

民進黨戰神撐不住！王美惠趴桌同黨委員幫抹精油　仍要舉手投票

主持0403震災復原重建會議　卓榮泰指示加速復原重建工作

「黃國昌因張慶忠黑箱佔立院」　林淑芬：現加入國會多數就不是黑箱？

2天前就逃到台北！基隆殺人未遂犯落跑　陳宥丞：蔣萬安快收心坐鎮

捷運萬大線施工不慎釀高鐵跳電　北市捷運局深表歉意

呱吉飆「五字經」！質疑藍白急推立法　嗆黃國昌「真小人偽君子」

長江口深水航道將交管　傳福建艦兩週內2度海試

老婆狂孕吐「只有吃泡麵沒事」　他急求助：怎麼辦？醫師中肯回

快訊／基隆殺人未遂犯逃到北市　教育局：今晚、明早暫停校園開放

阿里山小火車結合金酒　「造型小火車高粱酒」藏家搶翻天

快訊／憂太陽花再現？　立院急公告：5點起陸續封閉周邊部分出入口

520求婚2年女友！500萬男下秒愣「求幫還800萬債」　全場罵爆

罷工抗爭3個月　韓國住院醫師「僅5%」留守醫院

愛國者三型增強飛彈　整合神盾系統發射

「三腳狗」觸動小學生憐憫心！漳湖國中小12生發起搶救大作戰

寺廟當砲房！女信徒「激戰和尚」被抓包　秒甩糟糠夫私奔

美女荷官「挺胸露肚」！網路高調PO文吸客　開張3天就被抄掉

政治熱門新聞

「美國看不下去了！」　點名民進黨阻撓國會改革

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

藐視國會立院表決完成二讀！　官員虛偽陳述將有刑責

「史上最可恥立法院長」　范雲怒嗆韓國瑜無視場外民意

快訊／立院58隻手投出59票　藍委坐位置上忘情滑手機也被計入

綠祭案海戰術無效！「藐視國會」舉手表決大戰

快訊／立院外湧3千抗議群眾　架大螢幕看國會直播「藍綠兩樣情」

謝龍介突唱「賴今送終」　綠嗆：送國民黨

傅崐萁爆柯建銘廁所喬事：綠想用環島高鐵換國會改革

謝龍介2句總結賴清德就職演說：令人失望

架「繩索座椅」封主席台通道！　藍委備護具、手套「不怕打」

輪椅妹現身立院！右腳、左手包石膏　友人推輪椅來讚聲抗議

朝野開戰沒在怕！　傅崐萁率藍黨團喊話民進黨：請排隊進場

腦震盪慎防「二度傷害」　沈伯洋包頭現身

更多熱門

相關新聞

「黃國昌因張慶忠黑箱佔立院」　林淑芬：現加入國會多數就不是黑箱？

「黃國昌因張慶忠黑箱佔立院」　林淑芬：現加入國會多數就不是黑箱？

立法院今（21日）續審藍白國會改革相關法案，藍營要求舉手表決、並多次在民進黨立委登記發言後，要求停止討論。民進黨立委林淑芬登記發言時表示，黃國昌最痛恨的民進黨，即便國會過半的時候，黃國昌也是在委員會審查跟協商講好講滿，黃國昌就是因為前立委張慶忠在委員會不審查、不討論、3分鐘出委員會，才佔據立法院，現在要選市長、加入國會多數陣營，這樣就不黑箱了嗎？

呱吉飆「五字經」！質疑藍白急推立法　嗆黃國昌「真小人偽君子」

呱吉飆「五字經」！質疑藍白急推立法　嗆黃國昌「真小人偽君子」

傅崐萁嗆掛白布條「給賴清德辦喪事」　綠委：民主毀在一個更生人手上

傅崐萁嗆掛白布條「給賴清德辦喪事」　綠委：民主毀在一個更生人手上

中捷隨機砍人案　北捷急加強巡檢

中捷隨機砍人案　北捷急加強巡檢

藐視國會罪二讀　高嘉瑜看不下去：開啟群魔亂舞的濫觴

藐視國會罪二讀　高嘉瑜看不下去：開啟群魔亂舞的濫觴

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安陳宥丞民眾黨基隆殺人未遂犯簡郁紘

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

即／3人傷勢曝光！中捷17歲少年胸肩遭砍

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面