2天前就逃到台北！基隆殺人未遂犯落跑　陳宥丞：蔣萬安快收心坐鎮





▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者袁茵／台北報導

基隆市日前傳出有1名涉殺人未遂的簡姓嫌犯，趁機從醫院逃脫，警方追查發現簡男逃離醫院之後，19日下午搭乘首都客運「1579」前往北市松山區，在松山區南京東路、三民路口下車，目前正調閱監視器畫面。民眾黨台北市議員陳宥丞喊話，為避免人心惶惶，市府應有更積極作為，呼籲台北市長蔣萬安趕緊收心坐鎮。

39歲的簡郁紘犯下殺人未遂案，19日下午2時許從基隆市安樂區的一家醫院逃脫，簡男前科累累，甚至還曾經攻擊超商店員遭判拘役15天，沒想到又因殺人未遂從醫院潛逃，引發基隆市民恐慌；但基隆市刑大追查發現簡男已於19日下午搭乘首都客運「1579」前往北市松山區，在松山區南京東路、三民路口下車，目前北市刑大已派人前往調閱監視器。

面對簡郁紘正在台北竄逃，民眾黨台北市議員陳宥丞在臉書喊話，要求警方立刻啟動調查及調閱沿線監視器，應成立專案小組循線追查，更必須通報及連線民政、大眾運輸及公務體系，尤其確保校園及弱勢族群生命安全，若大家有發現疑似可疑人士，請保持距離並立刻報警，若能錄影蒐證也可同步提供警方偵查。

陳宥丞指出，遇到如此重大公安事件，警察局現在還未明確回應，呼籲蔣萬安趕緊收心坐鎮，因為近來警界高層異動，基層應付集會也疲於奔命，加上今天台中市也發生捷運隨機傷人事件，為避免人心惶惶，市府相關單位應有更積極的做法，他若有相關資訊也會立刻與大家更新。

陳宥丞也補充道，簡郁紘疑似5月19日就已經從基隆逃脫，但台北市警察局卻遲至5月21日才接獲通報，警政系統的連線如此遲鈍，警政署及相關單位也應該給全體國民一個交代，而不是含糊帶過。

而台北市警察局回應，因應有受監護處分人從基隆地區逃脫，疑似於5月19日搭乘客運至台北市松山區，台北市警局於21日14時許接獲刑事局通報加強查緝，現正配合基隆市警局，全力調閱市內監視器追緝中。