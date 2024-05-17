徐巧芯直播曝「故意踹倒陳亭妃」　轟民進黨暴力插隊：不打你打誰

▲徐巧芯直播認了故意踹陳亭妃，酸民進黨插隊又用暴力「不打你打誰」。（圖／翻攝自野電視94強）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院17日藍綠白黨團在議場發生激烈肢體衝突，民進黨立委陳亭妃指控遭被國民黨立委徐巧芯拉住衣領，因此跌倒造成左膝流血。徐巧芯17日在與其他立委直播時，坦承自己是故意去踹陳亭妃的腳，目的就是為了讓陳亭妃跌倒，表示國民黨遵守規則排隊，民進黨想用暴力處理，「欠打啊，不打你打誰啊！」

徐巧芯17日在議場中與國民黨立委羅廷瑋一起直播時，羅廷瑋聲稱目擊她衝進議場時「意外與陳亭妃一起跌倒」，她立刻連續3次「不是」否認，並解釋當時並不是意外，而是當時陳亭妃已經確定將比她早進場，「所以我去踹她的腳，讓她跌倒」。

羅廷瑋聽了相當驚訝，忍不住再次求證「真的嗎」。徐巧芯接著解釋，「我是為了讓她（陳亭妃）跌倒，然厚自己也跌倒」、「可是因為我跌倒不會痛，因為我有穿護膝，所以我是按著（陳亭妃）不讓她起來……，然後我們就比誰先起來，我先起來就先進去了」。

針對陳亭妃的指控，徐巧芯表示，當時那樣的「武鬥場」場合，還要跟她爭吵誰拉扯誰，那陳亭妃怎麼不講說還有別人打別人，她還說，「國民黨已經在這裡排隊排了48小時，民進黨你要用暴力衝突，然而不遵守規則去排隊，就是欠打啊，不打你打誰啊」。