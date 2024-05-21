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高雄熱門景點驚見「世界第3毒」僧帽水母　2歲女童螫傷送醫

▲▼高雄熱門景點驚現「世界第3毒」僧帽水母　2歲女童遭螫傷送醫。（圖／民眾提供）

▲高雄熱門景點驚現「世界第3毒」僧帽水母。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

近期在高雄彌陀海岸光廊驚傳出現水母，一名2歲女童戲水時遭螫傷，手臂紅腫送醫，所幸治療後無大礙，有網友就在網路發文提醒家長們要特別注意。高雄市海洋局指出，從網路照片看疑似是僧帽水母，但確實品種還需進一步鑑定，獲報後也立即派員巡視及打撈，但未發現蹤跡，提醒民眾先不要下水。

有高雄網友近期在網路發文指出，帶著孩子去彌陀海岸光廊玩水，看到一個小朋友被藍色的東西碰到後唉唉叫，認真看才知道是水母，陸陸續續也好多小朋友痛到上岸。

該網友說，當時工作人員在撈垃圾時，也撈了好多水母，並稱來這裡四年第一次看到水母，提醒家長們要特別注意，「不知道是不是傳說中的藍瓶僧帽水母？」

▲▼ 僧帽水母,葡萄牙戰艦。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲僧帽水母。（示意圖／達志影像／美聯社）

事實上，僧帽水母外號「葡萄牙戰艦」，是全球第三毒的水母，只要一被螫傷可引發劇烈疼痛，而且觸鬚上的毒素除了可以殺死魚類，在某些情況下也有可能導致人類死亡。

在5月19日下午15時38分，高雄市消防局也獲報一起救護案件，一名2歲女童被水母螫傷，右手紅腫疼痛、意識清醒，由救護人員處置後送醫，所幸治療後無大礙。

高雄市海洋局指出，於fb看到民眾貼文反映後，即馬上請廠商及彌陀漁會協助提醒民眾先不要下水，並於19及20日去現場巡視及用撈網去撈，但都沒有發現水母的蹤跡。

海洋局指出，僧帽水母分布於太平洋及印度洋一帶海域，繁殖期大約是夏季（台灣約4-7月），從網路照片上看疑似是僧帽水母類沒錯，但要請老師鑑定才能確認種類。因為沒有採集到實體，所以尚無法得知確實的品種。

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