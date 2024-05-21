30歲男缺錢淪詐欺車手！第一次任務就失敗　面交130萬遭警埋伏栽了

▲30歲胡姓男子（左一）缺錢淪詐欺車手，首次任務就失敗。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名30歲胡姓男子因為缺錢花用，加入詐騙集團擔任車手，日前第一次出任務，與一名婦人相約在超商面交新台幣130萬，不料警方早已埋伏在旁，等他現身隨即一湧上前將他逮捕。全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法將胡男移送偵辦，同時也將向上溯源，揪出詐團幕後成員。

三民第一分局三民所於5月18日接獲49歲張婦報案，稱她在臉書看到投資股票的廣告貼文，加入該投資群組，由於投資群組內成員每天都會大力鼓吹投資的股票標的獲利豐厚，並會分享投資股票獲利的截圖，張婦心動不已便想說依群組成員指示加入投資行列。

▲▼車手胡男現遭警埋伏逮捕，在隨身包包內起被獲假識別證、股票收款收據及印章等詐騙證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後張婦接獲自稱公司外派經理的告知，需支付新台幣130萬元才能投資公司分享的股票標的，且一直鼓吹獲利相當高，她半信半疑地向警方諮詢，才知遇上詐騙。

三民所員警獲報後，立即將計就計讓張婦假意配合並要求對方要現場面交，雙方即相約於5月19日16時許在三民區中華二路超商面交130萬，員警則於超商內提前守候埋伏。

▲▼胡男第一次出任務便出事，慘遭員警逮捕送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

等到30歲車手胡男現身準備收取款項時，一旁埋伏員警一擁衝上前將他逮捕，並在其隨身包包內起獲工作手機、假識別證、股票收款收據及印章等詐騙證物。

經了解，胡男因缺錢而加入詐騙集團，不料才第一次出任務便出事，慘遭員警逮捕送辦，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法案將胡男移送高雄地檢署偵辦，後續持續擴大追查胡男是否另涉其他詐欺案件，同時向上溯源，揪出詐騙集團幕後成員。