　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

舉手投票連敗！沈伯洋斥黑箱　沈發惠疾呼：韓國瑜要讓人民藐視？

▲民進黨立委沈伯洋發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委沈伯洋發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（21日）繼續處理與國會改革有關的《立法院職權行使法》部分條文修正草案，民進黨團祭出案海戰術杯葛，國民黨與民眾黨團持續守護主席台，接近中午11點時，立法院長韓國瑜返回議場宣布繼續開會，並逐條處理各黨團所提修正動議。民進黨立委沈伯洋高聲疾呼，國會改革應該立委自律、不要洩密，而不是讓立委有無限權力；民進黨立委沈發惠則向韓國瑜喊話：「你要讓全國人民都藐視你的罪嗎？」

韓國瑜今天10點56分結束與各黨黨鞭協商會議後，再度返回議場主持議事。在處理非關鍵條文的《立法院職權行使法》第26條、第27條時，國民黨團均撤案，僅處理民進黨團提案。隨後民進黨團持續提出重付表決等提案，並逐一登記發言，試圖以案海戰術杯葛議事。然而國民黨團也數度提出停止討論反制，讓部分已登記發言的立委無法登台發言。

沈伯洋發言時說，他現在要告訴外界，國民黨和民眾黨在玩什麼遊戲，「告訴我現在條文內容是什麼？不知道對不對？」他說，這就是黑箱，國民黨和民眾黨立委根本不知道條文內容是什麼，突然現在撤案，然後把民進黨團的條文提出來，民進黨團的條文單純是規定書面答覆的時限是7天還是15天而已，請問為什麼不在委員會討論，「又在黑箱？」

沈伯洋說，這不是國會改革，他舉例，如同司法改革是改革法官、檢察官，而不是讓執法者沒有搜索票就可以到其他人家，國會改革應該是立委要自律，不要洩密，要遵守性別意識，這才叫做國會改革，過去8年民進黨執政推動開放透明國會，這才是真正的改革，現在的國會改革，則是讓立委有無限權力，把人民、官員叫過來問話，不滿意就藐視國會，「沒有程序的保障，沒有範圍的限定」。

沈伯洋舉例，倘若中國公布台獨份子名單，立委就把別人叫過來問話，不好好回答就連續處罰新台幣2萬到20萬元；自己過去幾個月針對國會改革的發言根本不到半小時，在委員會的意見直接被召委沒收。

沈發惠也說，上禮拜五國會亂象和今日荒謬的狀況，韓國瑜必須負最大責任，在這個過程裡面，韓國瑜有太多機會可以讓議程、協商合理的進行，「你要讓全國人民都藐視你的罪嗎？」他敬告國民黨立委，「你們要讓這些深藍選區的立委，代表你們國民黨的臉孔嗎？你們回去都要面對台灣的民眾」，今天深藍選區的立委越偏激票越高，但其他人要當他們的工具嗎？

沈發惠苦勸，敬告民眾黨，善良的小草希望民眾黨扮演國會關鍵少數，有時候支持國民黨，有時候支持民進黨，才會是關鍵少數，像現在這樣成為國民黨的附隨組織，將讓選民徹底失望，「請問韓國瑜院長，等一下你用什麼顏面去接待外賓？」

▲民進黨立委沈發惠發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委沈發惠發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨黨團抗議立法院長韓國瑜「黑箱密室協商」。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨黨團抗議立法院長韓國瑜「黑箱密室協商」。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委舉手表決點名表決，拖延議事。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委試圖杯葛議事，但難敵藍白人數優勢。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
「3刀男」中捷砍人！女乘客驚悚：往脖子刺　她被血噴滿身
還原事發經過！3刀男中捷砍人　乘客尖叫驚逃
快訊／傷勢曝光！27歲男「臉15cm撕裂傷」　17歲少年胸肩
中捷爆隨機砍人　巧合？鄭捷殺人案今滿10周年
快訊／中捷現場有「3把刀」！　1菜刀、2水果刀
LIVE／中捷車廂爆砍人3傷！ 驚悚畫面曝光　清純女警傳兼職
快訊／大批警力趕抵現場！　中捷緊急疏散乘客
快訊／台中捷運濺血「3人傷勢曝」！　緊急送醫
快訊／恐怖畫面曝！中捷男發狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止
快訊／台中捷運車廂砍人！　有民眾受傷　
極度危險戒護犯進超商　偷2瓶飲料畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／立院58隻手投出59票　藍委坐位置上忘情滑手機也被計入

藍委全副武裝備戰！　黃捷貼影片嗆：誰才是國會的「暴力流氓」

台外交替代役男販毒被捕　外交部證實：去年以資訊專長申請

好香！立院審國會改革　黃珊珊台下「邊吃炸雞、邊看京華城案」

舉手投票連敗！沈伯洋斥黑箱　沈發惠疾呼：韓國瑜要讓人民藐視？

林楚茵貼藍白「幽靈投票」證據！　嗆韓國瑜：今天不點人數要作票？

被綠指控「反對直播協商」　黃國昌怒嗆可恥：造謠抹黑能力嘆為觀止

林俊憲感嘆　「藐視國會罪在最藐視國會的情況下二讀通過了」

「史上最可恥立法院長」　范雲怒嗆韓國瑜無視場外千人抗議

柯建銘嗆藍白「佔主席台的是習近平」　藍委：你昨天酒喝太多？

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

快訊／立院58隻手投出59票　藍委坐位置上忘情滑手機也被計入

藍委全副武裝備戰！　黃捷貼影片嗆：誰才是國會的「暴力流氓」

台外交替代役男販毒被捕　外交部證實：去年以資訊專長申請

好香！立院審國會改革　黃珊珊台下「邊吃炸雞、邊看京華城案」

舉手投票連敗！沈伯洋斥黑箱　沈發惠疾呼：韓國瑜要讓人民藐視？

林楚茵貼藍白「幽靈投票」證據！　嗆韓國瑜：今天不點人數要作票？

被綠指控「反對直播協商」　黃國昌怒嗆可恥：造謠抹黑能力嘆為觀止

林俊憲感嘆　「藐視國會罪在最藐視國會的情況下二讀通過了」

「史上最可恥立法院長」　范雲怒嗆韓國瑜無視場外千人抗議

柯建銘嗆藍白「佔主席台的是習近平」　藍委：你昨天酒喝太多？

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！神情痛苦扛上擔架　白色球鞋也染血

快訊／立院58隻手投出59票　藍委坐位置上忘情滑手機也被計入

「3刀男」中捷亂砍人！女乘客驚悚直擊：往脖子刺　她被血噴滿身

揉奶強吻性騷消失2年！　香川照之爆復出「演木村拓哉電影」

中壢老街溪上萬魚群翻白「狂飄惡臭」民眾掩鼻　恐怖畫面曝光

中捷男狂砍人「一群乘客火速壓制」　PTT看呆：台中人超英勇

汛期降雨伴隨地震頻繁...林道易崩坍　林保署籲入山注意安全

還原事發經過！3刀男中捷車廂砍人　乘客尖叫驚逃：有人拿刀

特攻主帥李逸驊蟬聯T1最佳教練　總分120分完勝雲豹外籍教頭

川普老了嗎？演講到一半「停機30秒」發呆搖頭　民主黨譏像米奇

政治熱門新聞

「美國看不下去了！」　點名民進黨阻撓國會改革

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

藐視國會立院表決完成二讀！　官員虛偽陳述將有刑責

綠祭案海戰術無效！「藐視國會」舉手表決大戰

謝龍介突唱「賴今送終」　綠嗆：送國民黨

謝龍介2句總結賴清德就職演說：令人失望

架「繩索座椅」封主席台通道！　藍委備護具、手套「不怕打」

朝野開戰沒在怕！　傅崐萁率藍黨團喊話民進黨：請排隊進場

輪椅妹現身立院！右腳、左手包石膏　友人推輪椅來讚聲抗議

腦震盪慎防「二度傷害」　沈伯洋包頭現身

傅崐萁爆柯建銘廁所喬事：綠想用環島高鐵換國會改革

搶佔先機！藍白7點固守主席台　綠台下鬥嘴鼓

蔡英文卸任禮遇每月領8.6萬元　8年自砍1500萬捐公益

快訊／綠委現身議場前！藍委激動喊「要排隊」

更多熱門

相關新聞

林楚茵貼藍白「幽靈投票」證據！　嗆韓國瑜：不點人數是要作票？

林楚茵貼藍白「幽靈投票」證據！　嗆韓國瑜：不點人數是要作票？

立法院今（21日）續審國會改革法案，民進黨團數度提議重付表決、全案重付審查，均不敵藍白人數優勢，民進黨團幹事長吳思瑤不斷喊話要立法院長韓國瑜應重新清點人數，確認票數。對此，民進黨立委林楚茵就在臉書貼出藍白「幽靈投票」證據，上週五表決現場清點在場人數108人，卻投出110票，今天立法院長韓國瑜又再度宣布「不再清點人數」，她痛批，藍白又要明目張膽作票，多數黨還用這種「惡劣手段」，太誇張了！

被綠控反對直播協商　黃喊造謠抹黑

被綠控反對直播協商　黃喊造謠抹黑

「史上最可恥立法院長」　范雲怒嗆韓國瑜無視場外民意

「史上最可恥立法院長」　范雲怒嗆韓國瑜無視場外民意

藐視國會立院表決完成二讀！　官員虛偽陳述將有刑責

藐視國會立院表決完成二讀！　官員虛偽陳述將有刑責

「梅子粉來了！」　藍綠白立委中場休息大啖芭樂

「梅子粉來了！」　藍綠白立委中場休息大啖芭樂

關鍵字：

立法院職權行使法國會改革立委黑箱操作

讀者迴響

熱門新聞

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商偷2瓶飲料

紅牌女警校園宣導甜美長相曝　下海做半套惹「麻煩」

私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

白家綺「腰內三層肉溢出」被拍！

貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

丹妮婊姐520首公開「黑人老公帥照」！現役空軍身材超勇猛

更多

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面