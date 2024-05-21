舉手投票連敗！沈伯洋斥黑箱　沈發惠疾呼：韓國瑜要讓人民藐視？

▲民進黨立委沈伯洋發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（21日）繼續處理與國會改革有關的《立法院職權行使法》部分條文修正草案，民進黨團祭出案海戰術杯葛，國民黨與民眾黨團持續守護主席台，接近中午11點時，立法院長韓國瑜返回議場宣布繼續開會，並逐條處理各黨團所提修正動議。民進黨立委沈伯洋高聲疾呼，國會改革應該立委自律、不要洩密，而不是讓立委有無限權力；民進黨立委沈發惠則向韓國瑜喊話：「你要讓全國人民都藐視你的罪嗎？」

韓國瑜今天10點56分結束與各黨黨鞭協商會議後，再度返回議場主持議事。在處理非關鍵條文的《立法院職權行使法》第26條、第27條時，國民黨團均撤案，僅處理民進黨團提案。隨後民進黨團持續提出重付表決等提案，並逐一登記發言，試圖以案海戰術杯葛議事。然而國民黨團也數度提出停止討論反制，讓部分已登記發言的立委無法登台發言。

沈伯洋發言時說，他現在要告訴外界，國民黨和民眾黨在玩什麼遊戲，「告訴我現在條文內容是什麼？不知道對不對？」他說，這就是黑箱，國民黨和民眾黨立委根本不知道條文內容是什麼，突然現在撤案，然後把民進黨團的條文提出來，民進黨團的條文單純是規定書面答覆的時限是7天還是15天而已，請問為什麼不在委員會討論，「又在黑箱？」

沈伯洋說，這不是國會改革，他舉例，如同司法改革是改革法官、檢察官，而不是讓執法者沒有搜索票就可以到其他人家，國會改革應該是立委要自律，不要洩密，要遵守性別意識，這才叫做國會改革，過去8年民進黨執政推動開放透明國會，這才是真正的改革，現在的國會改革，則是讓立委有無限權力，把人民、官員叫過來問話，不滿意就藐視國會，「沒有程序的保障，沒有範圍的限定」。

沈伯洋舉例，倘若中國公布台獨份子名單，立委就把別人叫過來問話，不好好回答就連續處罰新台幣2萬到20萬元；自己過去幾個月針對國會改革的發言根本不到半小時，在委員會的意見直接被召委沒收。

沈發惠也說，上禮拜五國會亂象和今日荒謬的狀況，韓國瑜必須負最大責任，在這個過程裡面，韓國瑜有太多機會可以讓議程、協商合理的進行，「你要讓全國人民都藐視你的罪嗎？」他敬告國民黨立委，「你們要讓這些深藍選區的立委，代表你們國民黨的臉孔嗎？你們回去都要面對台灣的民眾」，今天深藍選區的立委越偏激票越高，但其他人要當他們的工具嗎？

沈發惠苦勸，敬告民眾黨，善良的小草希望民眾黨扮演國會關鍵少數，有時候支持國民黨，有時候支持民進黨，才會是關鍵少數，像現在這樣成為國民黨的附隨組織，將讓選民徹底失望，「請問韓國瑜院長，等一下你用什麼顏面去接待外賓？」

▲民進黨立委沈發惠發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨黨團抗議立法院長韓國瑜「黑箱密室協商」。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委試圖杯葛議事，但難敵藍白人數優勢。（圖／記者林敬旻攝）