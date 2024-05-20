免費蔥花夾太多！北市65歲翁與27歲男互毆掛彩...1人鼻骨折

▲黃姓男子於新光三越天母店與郭姓男子發生口角衝突，2人互毆雙雙掛彩 。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「蔥」動下場各打五十大板！北市士林區65歲黃姓男子到天母新光三越丸龜制麵外帶烏龍麵，期間因夾取太多免費蔥花遭27歲郭姓男子制止，雙方爆發口角，郭忍不住出手毆打黃，黃心生憤懣一路追出到1樓公車站牌反擊，雙雙掛彩互告。士林地檢署偵結，依傷害罪將2人起訴。

今年2月11日（大年初二）下午13時許，黃男到新光三越天母店2館3樓「丸龜制麵」外帶，排在後方的郭男見黃於醬料區不斷夾取免費蔥花，直呼「太扯了」，雙方當場爆發口角。

郭男先徒手毆打黃臉部，再以膝蓋撞擊其腿部；黃也不滿以指甲抓扯郭右手手背，隨後郭男離開現場，黃火速從3樓追往1樓門口公車站牌候車處，繼續以腳踢、徒手揍郭男，郭不甘示弱反擊。

2人當場掛彩，黃男因而受鼻骨骨折併鼻腔出血、右眼眶複雜性骨折、左耳撕裂等傷，郭男則受有左側臉頰、右手背淺性創傷等，各自報警提告。

偵查時，黃男否認犯行說，雙方確有互相扭打，但他傷害對方很輕；郭男則坦承一切。檢警根據2人供述、驗傷單、監視畫面等，依傷害罪將2人起訴。

至於，黃男認郭男是基於殺人、重傷害犯意出手，檢方認郭男動手時並無持兇器，彼此間也沒深仇大恨，黃男受得傷勢在耳部、眼眶等，足認郭男僅意在傷害，認無殺人、重傷害犯意，不另為不起訴處分。