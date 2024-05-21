　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國議員爆「看不下去」立院亂鬥！　趙怡翔：他沒有獲得完整資訊

▲▼ 。（圖／翻攝自repchrissmith／instagram）

▲美國國會眾議員、現任「美國國會及行政當局中國委員會」主席史密斯明確點名，民進黨立委阻撓台灣的國會改革。 （圖／翻攝自repchrissmith／instagram） 

記者邱晟軒／綜合報導

立法院國會改革法案17日首度表決，朝野大亂鬥引發國際關注。國民黨立委王鴻薇透露，美國眾議員史密斯（Chris Smith, R-NJ) 在祝賀賴清德就任的新聞稿中，直指民進黨阻撓國會改革。對此，民進黨台北市議員趙怡翔表示，「我的瞭解是，當時對方並沒有獲得完整的資訊。」他預告，史密斯本人將進一步澄清發言。

王鴻薇今（21）日在臉書發文表示，美國國會眾議員史密斯為現任「美國國會及行政當局中國委員會」主席，在他辦公室網站發布的祝賀賴清德就任新聞稿中，明確指出民進黨立法委員阻撓國會改革。

王鴻薇透露，史密斯昨天發布祝賀賴清德就任的新聞稿，明確指出，「賴清德總統需要優先克服的其中一個挑戰就是民進黨激進份子在立法院的破壞。民進黨激進份子反對加強監督制衡的國會改革法案。民進黨自己也曾經支持過這些法案，這些法案是一個成熟且繁榮的民主的表徵。」

針對史密斯針對立法院的發言。趙怡翔稍早在臉書發文表示，「我的瞭解是，當時對方並沒有獲得完整的資訊」。趙怡翔指出，有華府朋友告訴他，史密斯本人即將進一步澄清，表示支持憲政治理及彼此尊重的對話方式。

趙怡翔進一步透露，華府友人告訴他，史密斯辦公室看到台灣相關輿論，遺憾被斷章取義，認為當時發的聲明主要是恭賀賴清德總統就任，不願看到政治分歧，也沒有要幫任何一方背書，期待各方進行公開及實質對話。

ET快訊
快訊／雨區往北擴大！10縣市大雨特報
快訊／妮妃雅扮裝現身！立院外高喊：捍衛我們在乎的事
孫子中捷砍人闖禍！　阿嬤美髮店急拉下鐵門
快訊／極度危險脫逃犯　搭公車進台北市了
3刀男「醫院實習壓力過大」　校方：4月中旬申請暫停
獨／月台全撤離！　乘客塞首節車廂衝出逃難
接到電話才知兒子闖大禍！　3刀男父母緊急北上
快訊／台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網激讚：高手在民間
中捷車廂砍人！「2英雄」戰鬥力超猛　PTT看傻：根本大俠
3刀男曾在高雄某醫院實習　2病人感謝他「悉心照顧」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「民進黨立委有絕不能退讓的理由」　他曝箇中關鍵

中捷「3刀男」住高雄　2措施應變！陳其邁：全力堵模仿犯

傅崐萁嗆掛白布條「給賴清德辦喪事」　綠委：民主毀在一個更生人手上

國會改革修法吵不完！民進黨提散會動議失敗　國民黨歡呼：繼續開會

美眾議員看不下去立院全武行？　他解讀：不願看到政治分歧

「頭上包的是三角巾不是紗布！」　沈伯洋槓王鴻薇：眼睛有問題

快訊／國民黨團提案「延長院會」到12點！　批民進黨拖議事時間

中捷隨機砍人案！北捷急提升警戒、加強巡檢　全線各站派至少1保全

行政院南服中心執行長懸缺3年　花媽子弟兵許乃文接棒...今就職　

快訊／徐巧芯自爆故意踹倒綠委嗆「欠打」　陳亭妃提告：教壞下一代

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

「民進黨立委有絕不能退讓的理由」　他曝箇中關鍵

中捷「3刀男」住高雄　2措施應變！陳其邁：全力堵模仿犯

傅崐萁嗆掛白布條「給賴清德辦喪事」　綠委：民主毀在一個更生人手上

國會改革修法吵不完！民進黨提散會動議失敗　國民黨歡呼：繼續開會

美眾議員看不下去立院全武行？　他解讀：不願看到政治分歧

「頭上包的是三角巾不是紗布！」　沈伯洋槓王鴻薇：眼睛有問題

快訊／國民黨團提案「延長院會」到12點！　批民進黨拖議事時間

中捷隨機砍人案！北捷急提升警戒、加強巡檢　全線各站派至少1保全

行政院南服中心執行長懸缺3年　花媽子弟兵許乃文接棒...今就職　

快訊／徐巧芯自爆故意踹倒綠委嗆「欠打」　陳亭妃提告：教壞下一代

伊朗總統驟逝！支持者哀悼「反對者偷偷慶祝」　民眾：誰在乎

「民進黨立委有絕不能退讓的理由」　他曝箇中關鍵

中捷砍人凶嫌臉書遭灌爆　曾曝最愛「殺人案審判」電影

彭金隆立院處女秀　金管會曝ETF有2大新方向

《老Z調查線》流量破億！　主持人周寬展「工作家庭兩頭燒」和老婆爆衝突

赴陸禁團令有望鬆綁？鄭文燦：雙方有對等善意都好談

中捷「3刀男」住高雄　2措施應變！陳其邁：全力堵模仿犯

吳申梅愛相隨香港總裁赴日　老公點菜買內衣...羞認：連店員都在笑

今鄭捷案10周年！中捷爆隨機砍人血濺車廂　網揪「3驚悚巧合」

快訊／雨區往北擴大！10縣市大雨特報　最新警戒區域曝

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

「美國看不下去了！」　點名民進黨阻撓國會改革

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

藐視國會立院表決完成二讀！　官員虛偽陳述將有刑責

「史上最可恥立法院長」　范雲怒嗆韓國瑜無視場外民意

快訊／立院58隻手投出59票　藍委坐位置上忘情滑手機也被計入

綠祭案海戰術無效！「藐視國會」舉手表決大戰

快訊／立院外湧3千抗議群眾　架大螢幕看國會直播「藍綠兩樣情」

謝龍介突唱「賴今送終」　綠嗆：送國民黨

謝龍介2句總結賴清德就職演說：令人失望

架「繩索座椅」封主席台通道！　藍委備護具、手套「不怕打」

傅崐萁爆柯建銘廁所喬事：綠想用環島高鐵換國會改革

輪椅妹現身立院！右腳、左手包石膏　友人推輪椅來讚聲抗議

朝野開戰沒在怕！　傅崐萁率藍黨團喊話民進黨：請排隊進場

腦震盪慎防「二度傷害」　沈伯洋包頭現身

更多熱門

相關新聞

藐視國會罪二讀　高嘉瑜看不下去：將開啟大立委時代

藐視國會罪二讀　高嘉瑜看不下去：將開啟大立委時代

立法院會21日繼續處理國會改革法案，藍白憑人數優勢，在舉手表決下二讀通過攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正草案。民進黨前立委高嘉瑜批評，這是讓立委凌駕在司法之上，未來將開啟末法時代群魔亂舞的濫觴。

砲轟藍白國會改革「真的爛」　蘇巧慧曝問題點：立院成太上皇？

砲轟藍白國會改革「真的爛」　蘇巧慧曝問題點：立院成太上皇？

讚韓國瑜耐心又細膩！　洪孟楷揭立院攻防「三點觀察」

讚韓國瑜耐心又細膩！　洪孟楷揭立院攻防「三點觀察」

白提案封殺「立委赴中納管」　綠委苦勸未果

白提案封殺「立委赴中納管」　綠委苦勸未果

酸沈伯洋演過頭！王鴻薇：腦震盪竟用紗布包頭　「演戲要做全套」

酸沈伯洋演過頭！王鴻薇：腦震盪竟用紗布包頭　「演戲要做全套」

關鍵字：

國會改革民進黨美國國會立法院史密斯

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

即／3人傷勢曝光！中捷17歲少年胸肩遭砍

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

紅牌女警校園宣導甜美長相曝　下海做半套惹「麻煩」

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面