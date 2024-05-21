美國議員爆「看不下去」立院亂鬥！　趙怡翔：他沒有獲得完整資訊

▲美國國會眾議員、現任「美國國會及行政當局中國委員會」主席史密斯明確點名，民進黨立委阻撓台灣的國會改革。 （圖／翻攝自repchrissmith／instagram）

記者邱晟軒／綜合報導

立法院國會改革法案17日首度表決，朝野大亂鬥引發國際關注。國民黨立委王鴻薇透露，美國眾議員史密斯（Chris Smith, R-NJ) 在祝賀賴清德就任的新聞稿中，直指民進黨阻撓國會改革。對此，民進黨台北市議員趙怡翔表示，「我的瞭解是，當時對方並沒有獲得完整的資訊。」他預告，史密斯本人將進一步澄清發言。

王鴻薇今（21）日在臉書發文表示，美國國會眾議員史密斯為現任「美國國會及行政當局中國委員會」主席，在他辦公室網站發布的祝賀賴清德就任新聞稿中，明確指出民進黨立法委員阻撓國會改革。

王鴻薇透露，史密斯昨天發布祝賀賴清德就任的新聞稿，明確指出，「賴清德總統需要優先克服的其中一個挑戰就是民進黨激進份子在立法院的破壞。民進黨激進份子反對加強監督制衡的國會改革法案。民進黨自己也曾經支持過這些法案，這些法案是一個成熟且繁榮的民主的表徵。」

針對史密斯針對立法院的發言。趙怡翔稍早在臉書發文表示，「我的瞭解是，當時對方並沒有獲得完整的資訊」。趙怡翔指出，有華府朋友告訴他，史密斯本人即將進一步澄清，表示支持憲政治理及彼此尊重的對話方式。

趙怡翔進一步透露，華府友人告訴他，史密斯辦公室看到台灣相關輿論，遺憾被斷章取義，認為當時發的聲明主要是恭賀賴清德總統就任，不願看到政治分歧，也沒有要幫任何一方背書，期待各方進行公開及實質對話。