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大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部「戰狼大學長」離任駐印尼大使職　履新中聯部副部長

▲▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

▲前大陸駐印尼大使陸慷履新中聯部副部長。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部資深外交官，前新聞司發言人陸慷18日離任駐印尼大使一職返國，履新中央對外聯絡部（中聯部）副部長一職。陸慷在大陸外交體系歷練完整，在新聞司擔任司長期間，和華春瑩、耿爽組成發言人「天團」，「戰狼」發言人風格也在當時的時空背景下逐漸形成，被外界認為是戰狼團隊首個「登出」的大學長。

▲▼ 陸慷今日離任回國 。（圖／翻攝中國駐印尼大使館）

▲陸慷（圖右）與印尼總統普拉博沃辭行 。（圖／翻攝中國駐印尼大使館）

《澎湃新聞》報導，據中國駐印尼大使館網站消息，5月12日，中華人民共和國駐印度尼西亞共和國特命全權大使陸慷辭行拜會印尼當選總統、國防部長、大印尼行動黨總主席普拉博沃。陸慷在社交平台「X」（推特）帳戶上發文說，「離任之際，同印尼當選總統、國防部長、大印尼行動黨總主席普拉博沃閣下依依惜別。」

陸慷在大陸外交體系擁有豐富完整資歷，他從外交學院畢業進入外交部工作後，先後在外交部國際司、軍控司、新聞司、美大司四個業務司局任職，還曾擔任大陸常駐聯合國代表團隨員、三秘，駐愛爾蘭使館首席館員、參贊，駐美使館公使、副館長等職。

▲大陸外交部新聞司戰狼天團。（合成圖／ETtoday資料圖）

▲大陸外交部新聞司發言人天團。（合成圖／ETtoday資料圖）

令人印象深刻的是，陸慷於2015年至2019年間擔任外交部新聞司司長兼發言人時，留下一系列「金句」，包括「日本不是南海問題當事國，沒資格說三道四」、「希望域外國家不要惹事生非，興風作浪」、「恐怕沒有哪個國家有這個實力來『重建』中國」等。

據了解，陸慷在2015年接下外交部新聞司司長，前任司長便是目前擔任中聯部部長的劉建超，如今，兩人在中聯部「再續前緣」，也讓外界持續關注，劉建超的下一步動向。

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