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社會 社會焦點 保障人權

「高中主任」又來了！ 要求彰化餐廳代購「佛跳牆」　果然有詐

▲自稱彰化高中李主任訂佛跳牆詐騙。（圖／翻攝自臉書）

▲自稱彰化高中李主任訂客製化餐點包場及佛跳牆禮盒。（圖／翻攝自餐廳粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

又來了！今年農曆春節前假冒學校老師、總務主任，訂「佛跳牆」讓店家受騙上當，近日又再度重演，近來有不少餐廳業者收到假冒彰中、精誠中學與鹿港高中的主任，要求訂製每人1000元客製化佛跳牆還要包場，焦急著要將款項匯給對方，警方提醒，請先打電話詢問校方，一旦收了匯款將成為「警示帳戶」，不可不防。

一名有大陸口音，自稱彰化高中主任的李姓男子，透過該間餐廳臉書粉絲頁臨時要求23人每人1000元客製化餐點，說是「學校老師聚餐」，還要菜色，並且留下LINE聯繫方式，直到周一中午店家遲遲未收到訂金，李先生才吿知彰化高中的校長要求餐後要送老師每人一盒佛跳牆禮盒，餐廳業者一聽便知有「詭」，要對方先付訂金，李先生便開始不斷反覆跳針的說，要等到禮盒訂購完成，再一起匯款，最後氣沖沖地掛電話。

▲自稱彰化高中李主任訂佛跳牆詐騙。（圖／翻攝自臉書）

▲南投縣警局也提醒民眾及餐廳業者要小心。（圖／翻攝南投縣警局）

餐廳業者打電話到彰化高中，確定根本沒有這位李姓主任，校方也沒有要求代訂佛跳牆；由於對方不肯直接匯款給禮盒店家，加上訂位與禮盒訂購都不符合邏輯，認定就是遇到詐騙了。

警方表示，詐騙集團佯稱學校過年送禮要訂購農產品，取得信任，後再以各種理由不方便以學校名義購買佛跳牆等春節禮品，拜託被害人「協助購買」並提供詐騙同夥（假商家）及人頭帳戶帳號給被害人，等到好心民眾匯款後，遲遲沒收到還款，打電話去學校詢問，才知道根本沒這個李主任。

唯一的破解方法就是親自打電話去學校詢問是不是有這個李主任，或是多加確認，核實對方身分，若是遇到買賣交易，也必須務必核對確認對方身分，呼籲民眾務必小心詐騙。

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