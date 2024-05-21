4星座超堅定！　絕不走偏路

▲獅子座有道德感、正義感。（示意圖／記者林冠瑜攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，獅子座、處女座、摩羯座、天蠍座心智堅定！絕不走偏路，像是獅子座心中總是燃燒著一把火焰，代表對真理和公正的堅持。

第四名天蠍座：堅持原則、洞察力強

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天蠍座以其原則性和洞察力而聞名，這些特質是他們的力量所在，追求真相的決心和掌握秘密的能力，使他們不易受到外界的影響。

堅定不移和深沉是他們保持正道的盾牌，他們的內心像是一片深邃的海洋，只有真實和忠誠才能在其中航行。他們不容易被欺騙，也很難被詐欺行為動搖，在他們的內心世界中，真相和忠誠是航行的唯一指南，而這種堅定的信念，讓他們成為非常值得信賴的伙伴和朋友。

第三名摩羯座：克服困難、不受誘惑

摩羯座以堅韌不拔和毫不屈服的精神為基石，一步步走向成功。在遇到困難時，你從不逃避，而是堅守正直的原則，不貪圖捷徑，而是選擇踏上艱辛的道路，因為你深知只有透過實實在在的努力，才能取得真正的成就。

你的務實和現實觀使你能夠抵擋各種誘惑，永遠保持清醒的頭腦和冷靜的思考。你的心靈堡壘堅不可摧，不容許任何偏見或詭計，打破你的內在平靜。

第二名處女座：理念信仰、內在強大

處女座生命指南是你的理念信念和內在的力量，你不只是一個追求完美的人，更是一個細節的守護者。這份對細節的關注讓你在人生的道路上，小心翼翼地前行，永遠不會放過任何一個可以提升的機會。

你的堅持和自律是你通往成功的道路保障，從不偏離目標的方向。在你內心深處是一座精心維護的花園，每個想法都是一朵精心栽培的花朵，只有最純淨、最美好的思想，才能在這片土地上生根。

第一名獅子座：有道德感、有正義感

獅子座的人以其堅定道德感和正義感而聞名，就像獅子王一樣，面對誘惑和挑戰時展現出威嚴和堅韌。他們的心中總是燃燒著一把火焰，代表對真理和公正的堅持。

不論何時何地，他們都是道德的守護者，保護自己和周遭人的利益，領導能力和自信使他們成為眾人的榜樣，永遠不會輕易偏離正道。對獅子座的人來說，道德和正義不僅是價值觀，更是生活中不可或缺的一部分，願意為此奮鬥，為此付出一切。