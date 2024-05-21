　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4星座超堅定！　絕不走偏路

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲獅子座有道德感、正義感。（示意圖／記者林冠瑜攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，獅子座、處女座、摩羯座、天蠍座心智堅定！絕不走偏路，像是獅子座心中總是燃燒著一把火焰，代表對真理和公正的堅持。

第四名天蠍座：堅持原則、洞察力強

[廣告]請繼續往下閱讀...

天蠍座以其原則性和洞察力而聞名，這些特質是他們的力量所在，追求真相的決心和掌握秘密的能力，使他們不易受到外界的影響。

堅定不移和深沉是他們保持正道的盾牌，他們的內心像是一片深邃的海洋，只有真實和忠誠才能在其中航行。他們不容易被欺騙，也很難被詐欺行為動搖，在他們的內心世界中，真相和忠誠是航行的唯一指南，而這種堅定的信念，讓他們成為非常值得信賴的伙伴和朋友。

第三名摩羯座：克服困難、不受誘惑

摩羯座以堅韌不拔和毫不屈服的精神為基石，一步步走向成功。在遇到困難時，你從不逃避，而是堅守正直的原則，不貪圖捷徑，而是選擇踏上艱辛的道路，因為你深知只有透過實實在在的努力，才能取得真正的成就。

你的務實和現實觀使你能夠抵擋各種誘惑，永遠保持清醒的頭腦和冷靜的思考。你的心靈堡壘堅不可摧，不容許任何偏見或詭計，打破你的內在平靜。

第二名處女座：理念信仰、內在強大

處女座生命指南是你的理念信念和內在的力量，你不只是一個追求完美的人，更是一個細節的守護者。這份對細節的關注讓你在人生的道路上，小心翼翼地前行，永遠不會放過任何一個可以提升的機會。

你的堅持和自律是你通往成功的道路保障，從不偏離目標的方向。在你內心深處是一座精心維護的花園，每個想法都是一朵精心栽培的花朵，只有最純淨、最美好的思想，才能在這片土地上生根。

第一名獅子座：有道德感、有正義感

獅子座的人以其堅定道德感和正義感而聞名，就像獅子王一樣，面對誘惑和挑戰時展現出威嚴和堅韌。他們的心中總是燃燒著一把火焰，代表對真理和公正的堅持。

不論何時何地，他們都是道德的守護者，保護自己和周遭人的利益，領導能力和自信使他們成為眾人的榜樣，永遠不會輕易偏離正道。對獅子座的人來說，道德和正義不僅是價值觀，更是生活中不可或缺的一部分，願意為此奮鬥，為此付出一切。

ET快訊
獨／總價破16億！200台G Car齊聚台中　鑽石版+越野神
輪椅妹現身立院！右腳、左手包石膏　友人推輪椅來抗議
新竹女警火辣黑絲照曝！　每周1天全套
立院爭執不斷！謝龍介突唱「賴清德剛就職今就送終」
新竹女警甜美長相曝！　下海做半套惹「大麻煩
《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布離婚　結束18年婚姻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

你報稅了嗎？旅平險也可節稅　4種保險容易忽略申報

最萌身高差超難牽手、男生玩交軟「聊到身高」就破局！長高血淚史＋祖傳偏方大公開

最快9月上路！台鐵「海風號」及「山嵐號」設計曝　打造奢華輕旅行

「艾維尼」下周一成颱率升高　賈新興：熱帶低壓9成機會生成

獨／總價破16億！200台G Car齊聚台中　鑽石版+越野神獸都來了

梅雨鋒面徘徊雷雨轟炸到周五　專家估新鋒面下周二報到

4星座超堅定！　絕不走偏路

80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

總統夫人吳玫如首亮相　黑洋裝配粉色亮麗外套

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

你報稅了嗎？旅平險也可節稅　4種保險容易忽略申報

最萌身高差超難牽手、男生玩交軟「聊到身高」就破局！長高血淚史＋祖傳偏方大公開

最快9月上路！台鐵「海風號」及「山嵐號」設計曝　打造奢華輕旅行

「艾維尼」下周一成颱率升高　賈新興：熱帶低壓9成機會生成

獨／總價破16億！200台G Car齊聚台中　鑽石版+越野神獸都來了

梅雨鋒面徘徊雷雨轟炸到周五　專家估新鋒面下周二報到

4星座超堅定！　絕不走偏路

80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

開5P極樂群交趴！目睹好友裸身激戰　醉女「身體裡有東西」怒告

走不出喪父之痛！何如芸「摸爸爸身分證截角」哭了：生活蒙上一層紗

馬英九：賴清德應修正兩國論　放下意識形態「台海才有和平契機」

高醫炸彈恐嚇信破案！動機疑不單純　嫌犯辯：心情不好開玩笑

你報稅了嗎？旅平險也可節稅　4種保險容易忽略申報

溫班亞瑪全票領銜NBA最佳新秀陣容　雷霆2人獲選傲視全聯盟

別自誤誤國讓兩岸更危險！　馬英九籲賴清德修正「新兩國論」

存8位數行員嚇一跳！她糗「0多寫了」　真實金額網驚：也厲害

3名大學生「爬長城」被雷劈！　官方：1人甦醒後報警

美聯邦存保公司董事長辭職　職場性騷擾、歧視爭議纏身

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

生活熱門新聞

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫震驚快掉下巴

財神偏愛！農曆四月4生肖迎豐收

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

小表弟吃哆啦A夢頭顱！他PO獵奇照釣出苦主

80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

外送員接單「點開備註欄」傻眼！網一看好毛

明後天雨勢猛又持久　周末恐有熱帶低氣壓「成颱機率曝」

「換臉性愛片」瘋傳　爆乳CEO網紅IG關閉

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

更多熱門

相關新聞

分手後5星座「最會假裝快樂」！

分手後5星座「最會假裝快樂」！

分手是令人難過又難熬的過程，每個人面對分開的態度不一樣，有人很憂鬱、像灘爛泥一蹶不振；也有人不想讓外人看見自己的脆弱，因而假裝快樂。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》盤點「5大星座」分手後看起來過得比以前快樂，事實上都是假裝的，只為掩飾內心的傷痛，你就是這樣的人嗎？

最擅長說謊的3星座！Top 1口才好反應快

最擅長說謊的3星座！Top 1口才好反應快

12星座一周運勢5／20～5／26

12星座一周運勢5／20～5／26

未來兩周「超強運四星座」

未來兩周「超強運四星座」

最容易吸引渣男的三大星座女！

最容易吸引渣男的三大星座女！

關鍵字：

塔羅牌老師艾菲爾星座

讀者迴響

熱門新聞

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商偷2瓶飲料

私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

白家綺「腰內三層肉溢出」被拍！

愛台外籍YTR遭出征！粉絲退訂要求下架影片

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

「老公交纏繼妹」不倫激戰　人妻當場爆吐

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫震驚快掉下巴

更多

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面