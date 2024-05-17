未來兩周「超強運四星座」　專家：福星高照　 喜事連連



▲未來兩周有哪些星座的朋友會財運大發呢！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導



5月份已過了兩個禮拜，誰會在接下來的兩個禮拜迎來一波好運呢？《搜狐網》運勢專欄點名了，包括雙子座、獅子座、天蠍座、水瓶座等四個星座的朋友，會在未來的兩周獲得老天眷顧，過著喜事連連、充滿快樂的生活。

雙子座

在接下來的兩周裡，雙子座的朋友將迎來智慧與機遇並存的黃金時期。他們的思維敏捷，創意無限，總能在關鍵時刻提出獨特的方案，不僅在職場上受到讚賞，還能為自己的財富增添不少。他們的財運非常好，投資眼光獨到，小試牛刀即可獲得豐厚的回報。家庭方面也是喜事連連，也許是久違的家庭聚會，或者是意外的好消息，讓家庭充滿溫暖和幸福。

獅子座

在這輪星象的影響下，獅子座的朋友們將展現出領導風範和非凡魅力，事業上有如王者歸來。不僅有望獲得晉升，還有可能獲得豐厚的獎金或獎勵。財運方面，獅子座仿佛擁有吸金的能力，無論是正財還是偏財都能得到收益。家庭生活同樣精彩紛呈，可能會迎來新生兒或者子女在學業上取得巨大進步，給整個家庭帶來無比的喜悅和驕傲。

天蠍座

在未來兩周內，天蠍座的朋友們將體驗到「低調奢華有內涵」的真正含義。憑借敏銳的直覺和堅韌不拔的精神，他們在幕後默默耕耘，最終收獲令人驚歎的成果。財運方面，天蠍座的偏財運異常旺盛，不經意的投資或彩票都有可能帶來驚喜的回報。家庭方面，和諧與理解成為主旋律，曾經的小摩擦在這段時期得以化解，家庭氛圍溫馨和睦，甚至可能會有意想不到的喜慶之事。

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水瓶座

在接下來的兩周裡，水瓶座將迎來創意與靈感迸發的高峰期。他們的創新思維和獨特見解將在工作或個人項目中大放異彩，吸引更多的合作機會和經濟利益。財運也會隨之水漲船高，特別是通過互聯網或科技領域的投資，回報豐厚。家庭方面，水瓶座會成為家庭聚會的靈魂人物，他們的創意和活力讓每一次家庭活動都充滿樂趣和新鮮感，家中頻傳好消息，幸福感滿溢。