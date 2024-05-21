想躺著收錢！2男把「收款碼」貼店家攤位上　「賺」到7682元

▲男子將自己的收款碼貼在商家攤位上。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廈門海昌一法院近日公開一起竊盜罪的審理結果。張姓男子與李姓男子將自己的微信、支付寶收款碼，覆蓋在他人攤位的收款碼，以此獲得非法所得1700多元（人民幣，下同，約台幣7682元）。法院指出，兩人非第一次犯案被逮。

據《廈門日報》報導，2023年12月至2024年1月期間，張男、李男在海滄犯案，將事前準備的張男名下帳號的微信收款二維碼、支付寶收款二維碼覆蓋到他人攤位的收款二維碼上，並用李男的手機登入上述微信和支付寶帳號，統一收取竊盜贓物款，所得贓物款用於日常花銷。

▲法院指出，兩人非第一次犯案被逮。（示意圖／CFP）

經統計，兩人透過上述方式竊取錢款，共計1700餘元。2024年1月18日，被告張某、李被警方抓獲，到案後均如實供述上述犯罪事實。

法院指出，張男、李男曾因竊盜罪被法院判處有期徒刑，沒想到兩人刑滿釋放後，竟「重操舊業」，「行為人曾因盜竊受過刑事處罰，再次盜竊金額超過1500元，即認為達到『數額較大』的標準。兩人本次行為已構成竊盜罪，判處有期徒刑六個月，併處罰金2000元，依法沒收扣押在案的手機及收款二維碼，追繳違法所得1700餘元用於退賠被害人。」