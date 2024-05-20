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盧秀燕號召百團旅遊傳愛花蓮不間斷　台中宗教團體募集善款近2000萬

▲盧秀燕號召百團旅遊傳愛花蓮不間斷，台中宗教團體募集善款逾2000萬。（圖／記者陳弘修攝）

▲盧秀燕號召百團旅遊傳愛花蓮不間斷，台中已有4800人接力前往花蓮觀光。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

傳愛花蓮不間斷！為了支持花蓮於0403大地震後的振興與重建，台中市政府持續以行動展現「同舟共濟、患難與共」的團結互助精神，不僅結合市府活動設立花蓮農特產品攤位，更號召逾百團旅遊及觀摩行程，以具體行動帶動花蓮的觀光經濟，努力恢復國人對花蓮的信心。根據統計，台中市當地的宗教團體在加入花蓮震災善舉行動後，也已募得了近2,000萬元的捐款。

台中市長盧秀燕於5月初號召多位女性縣市長親赴花蓮，以實際行動表達關懷與慰問，同時也鼓勵各界團體組團前往花蓮觀光。日前，盧秀燕更發起「為母親做件好事—用行動溫暖花蓮」活動，根據市政府統計，截至目前為止，已規劃並媒合近120團、約4,800人接力前往花蓮觀光、觀摩及交流活動，其中包含里鄰社區、宗教宮廟、志工團體、市場商圈、糕餅產業、公會團體紛紛響應，達到原先承諾100團的目標。

台中市政府研考會表示，這個活動是由北區公所率先出發，主要原因是有感於原是旅遊勝地的花蓮，如今卻街容蕭條、人氣冷清，在結合市府與市民的支持下，各大活動積極提供花蓮農特產品的展銷攤位的作為，也使得花蓮農特產品在台中銷售金額超過542萬元。

▲盧秀燕號召百團旅遊傳愛花蓮不間斷，台中宗教團體募集善款逾2000萬。（圖／記者陳弘修攝）

研考會強調，花蓮是女性縣市長聯盟的重要夥伴，聯盟象徵著女性領導者之間的團結與互助，在災難來臨時尤為顯著。這次行動不僅表達了台中市民對花蓮的深厚情感和真誠關懷，更是再一次展現了縣市聯盟的具體成效。此外，今年下半年女性縣市交流活動將由花蓮縣接棒，屆時女性縣市首長將再次齊聚，為花蓮帶來更多的關注和支持，也攜手為花蓮重建提供了最堅實強韌的後盾。

研考會表示，「幫媽媽做件好事系列活動」將結合市府各項規劃，繼續提供支持花蓮的舞台。此外，台中許多宗教團體加入善舉，募得了近2,000萬元的捐款，彰顯了宗教界的熱心和關懷，而市府也特別籌措經費邀請「紙風車劇團」將到花蓮進行2場公益演出，期望以歡樂為花蓮帶來正能量和希望。

▲盧秀燕號召百團旅遊傳愛花蓮不間斷，台中宗教團體募集善款逾2000萬。（圖／記者陳弘修攝）

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