呼籲中美加強控管台灣問題　陸軍事專家：越過紅線可能引發衝突

▲ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德520就任，大陸軍事科學院前副院長、研究員何雷今（20）日撰文指出，中美兩國要共同有效管控分歧，不能讓分歧成為橫亙在兩國之間的鴻溝，同時點出台灣、南海、東海等問題，是中國不容踐踏的底線和不容逾越的紅線。

何雷今在陸官媒《環球時報》發文，今年是中美建交45週年歷史背景之下，雙方依然具有廣泛而重要的共同利益，並且決定中美之間在許多方面存在著分歧和糾紛，如果得不到有效管控，將可能引發軍事衝突甚至爆發戰爭。

何雷也點出四大重點。首先樹立正確的戰略認知。戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」。中美之間分歧永遠會存在，但要「求大同、存小異」，建立更多共識。

何雷指出，真正落實中美兩國元首達成的重要共識。在中美關係方面，習近平反覆強調中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏；拜登總統多次承「四不一無意」，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國的體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台灣獨立」，無意同中國發生衝突。這應當是中美兩國兩軍有效管控分歧、增強軍事安全必須堅持的根本原則和基本遵循。

何雷也提醒美國，「真心實意、誠信可靠。」並且引用中國古話，「人無信不立，業無信不興，國無信則衰。」70年代以來，中美之間在許多重大問題上取得共識，作出承諾，特別是簽訂中美三個聯合公報，不要說一套、做一套。

何雷也強調，特別加強核心利益和重大領域的風險管控。中美兩國要共同有效管控分歧。不能讓分歧成為橫亙在兩國之間的鴻溝，而是要想辦法架起相向而行的橋樑。雙方要了解彼此的原則底線，不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外。

何雷說，最重要的是切實有效地管控好涉及中國核心利益方面的風險，如台灣、南海、東海等問題；嚴格管控好核力量發展、人工智能在軍事領域應用等方面的風險。前者是中國不容踐踏的底線和不容逾越的紅線，後者事關人類生死和地球存亡，二者是中美兩國兩軍風險管控的重中之重。



