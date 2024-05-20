　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

呼籲中美加強控管台灣問題　陸軍事專家：越過紅線可能引發衝突

▲▼ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德520就任，大陸軍事科學院前副院長、研究員何雷今（20）日撰文指出，中美兩國要共同有效管控分歧，不能讓分歧成為橫亙在兩國之間的鴻溝，同時點出台灣、南海、東海等問題，是中國不容踐踏的底線和不容逾越的紅線。

何雷今在陸官媒《環球時報》發文，今年是中美建交45週年歷史背景之下，雙方依然具有廣泛而重要的共同利益，並且決定中美之間在許多方面存在著分歧和糾紛，如果得不到有效管控，將可能引發軍事衝突甚至爆發戰爭。

何雷也點出四大重點。首先樹立正確的戰略認知。戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」。中美之間分歧永遠會存在，但要「求大同、存小異」，建立更多共識。

何雷指出，真正落實中美兩國元首達成的重要共識。在中美關係方面，習近平反覆強調中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏；拜登總統多次承「四不一無意」，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國的體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台灣獨立」，無意同中國發生衝突。這應當是中美兩國兩軍有效管控分歧、增強軍事安全必須堅持的根本原則和基本遵循。

何雷也提醒美國，「真心實意、誠信可靠。」並且引用中國古話，「人無信不立，業無信不興，國無信則衰。」70年代以來，中美之間在許多重大問題上取得共識，作出承諾，特別是簽訂中美三個聯合公報，不要說一套、做一套。

何雷也強調，特別加強核心利益和重大領域的風險管控。中美兩國要共同有效管控分歧。不能讓分歧成為橫亙在兩國之間的鴻溝，而是要想辦法架起相向而行的橋樑。雙方要了解彼此的原則底線，不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外。

何雷說，最重要的是切實有效地管控好涉及中國核心利益方面的風險，如台灣、南海、東海等問題；嚴格管控好核力量發展、人工智能在軍事領域應用等方面的風險。前者是中國不容踐踏的底線和不容逾越的紅線，後者事關人類生死和地球存亡，二者是中美兩國兩軍風險管控的重中之重。


 

ET快訊
王毅回賴清德「520」就職演說：一個中國是台海和平定海神針
獨／年代旅遊林大鈞又開旅行社了！
快訊／三重驚傳槍響！　員警衝進火鍋店逮人
快訊／23歲女「20樓墜落」慘死　學童目擊嚇壞
快訊／洗錢大亨郭哲敏交保遭撤銷　提抗告被駁回
2人吃平安餐遭捅肚腸外露　狠男黑幫背景曝
快訊／大風吹！　原警政署長黃明昭接任國安局副局長
汪峰認愛小18歲網紅　新歡背景起底「離婚生1女」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸學者批賴清德「兩國論」包裝台獨　國台辦回應「前所未有嚴厲」

呼籲中美加強控管台灣問題　陸軍事專家：越過紅線可能引發衝突

嫌女兒太胖！爸撂狠話：不減斷絕關係　她曝體重…兩派網友舌戰

王毅回賴清德「520」就職演說：一個中國是台海和平定海神針

才交屋半年！300多戶出現「1798條裂縫」　開發商稱：安全可靠

賴清德提互不隸屬！　分析：兩岸變「完全敵對」難以調和

買「和尚鸚鵡」當寵物！飼主嫌牠太吵1年後賣掉…結局要坐牢

快訊／江西一小學爆「隨機砍人」多名學生倒臥在地　家長衝學校護子

賴清德兩岸論述提「互不隸属」　陸外交部：台獨死路一條

習近平致唁電深切哀悼伊朗總統　陸外交部：中國人民失去一位好友

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

陸學者批賴清德「兩國論」包裝台獨　國台辦回應「前所未有嚴厲」

呼籲中美加強控管台灣問題　陸軍事專家：越過紅線可能引發衝突

嫌女兒太胖！爸撂狠話：不減斷絕關係　她曝體重…兩派網友舌戰

王毅回賴清德「520」就職演說：一個中國是台海和平定海神針

才交屋半年！300多戶出現「1798條裂縫」　開發商稱：安全可靠

賴清德提互不隸屬！　分析：兩岸變「完全敵對」難以調和

買「和尚鸚鵡」當寵物！飼主嫌牠太吵1年後賣掉…結局要坐牢

快訊／江西一小學爆「隨機砍人」多名學生倒臥在地　家長衝學校護子

賴清德兩岸論述提「互不隸属」　陸外交部：台獨死路一條

習近平致唁電深切哀悼伊朗總統　陸外交部：中國人民失去一位好友

結婚對數翻倍！「520」桃園409對新人成佳偶　這三區最多登記

陸學者批賴清德「兩國論」包裝台獨　國台辦回應「前所未有嚴厲」

試衣間突飄腳臭！她見「縫隙伸出手機偷拍」　霸氣壓頭20分鐘送辦

打造共好金牌農村！花露領頭讓壢西坪成為海外客的「祕密花園」

立院明再戰！被「前同事」柯建銘搭話　蔣萬安神情凝重：支持國會改革

朱立倫批賴清德檯面化「兩國論」　綠黨團：國民黨可以說哪裡不對？

成語蕎520「解放內衣炸渾圓」！　羞喊：來張粉絲福利

獨／年代旅遊林大鈞找到新金主　知情人曝最新旅行社叫「591」

大阪環球影城集體失序！看到這角色全變喪屍　大人帶小孩瘋闖禁區

鳳梨赴地檢「曝光馮語婷真面目」！　吐露開告心境：好緊張

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

大陸熱門新聞

賴清德520講話　國台辦回應了

胖貓之死逆轉！和女友是2年真愛

快訊／江西一小學爆「隨機砍人」多名學生倒臥在地 家長衝學校護子

5月颱「艾雲尼」週末生成？ 歐美氣象預測或逼近台日

員工1天跑廁所6小時　遭開除求償20萬

摔壞室友手機不想賠　真正原因大逆轉

「準時6點下班」卻被罵！　總經理怒飆：當公司是養老院啊

殺人逃亡20年「裝啞吧」　

新的四年將開啟！台商期待「恢復」往來

吸力超強！人妻同時吸乾3小王詐千萬

飯店撞見婚宴新娘是老婆綠爆！28歲美容闆娘劈3男

狗暴衝害騎士摔　牽繩太長遭判賠償85萬

9歲女孩發明「防地震課桌椅」 3個月製作完成獲「大陸國家專利」

「當這養老院嗎」？IT高層怒斥員工準時上下班

更多熱門

相關新聞

陸考慮模仿哈瑪斯突擊台？　

陸考慮模仿哈瑪斯突擊台？　

第十屆北京香山論壇於2023年10月29日至31日在北京舉行，「以巴衝突」成為熱點話題，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領袖日前受訪指出，中國想效仿他們突擊活動，對台灣採取類似的攻擊。對此，大陸解放軍智庫學者何雷今（31）日受訪指出，「我們絕不會模仿世界上的任何一支國家的軍隊一些做法，我們是一貫主張和平，除非迫不得已進行自衛反擊。」媒體追問，台海會擦槍走火？他回應，「關鍵在台灣。」

解放軍中將：極少數台獨分子是必懲戰犯

解放軍中將：極少數台獨分子是必懲戰犯

陸學者評《台旅法》：北京必亮劍

陸學者評《台旅法》：北京必亮劍

陸中將：誰侵略島礁武器就針對誰

陸中將：誰侵略島礁武器就針對誰

共軍中將何雷：美國像挑釁的強盜

共軍中將何雷：美國像挑釁的強盜

關鍵字：

何雷

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

即／北市信義區砍人！　2男「臟器外露」送醫搶救

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

台積電採購2萬台筆電　竟是營業員簽假約

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

具荷拉大義滅親「生前檢舉好友對話」首公開！

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面