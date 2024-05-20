他驚「台灣婚紗都1款式」全場吵翻！一票新娘不爆乳：美翻

▲原PO好奇，為何婚紗大多是爆乳款式。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

其實婚紗不一定要爆乳才好看！不過一名網友納悶表示，他看到的婚紗幾乎都是露上胸，「為何台灣的婚紗照大多都爆乳款？」文章引發熱議，一派網友直呼「不趁現在穿，以後就更不敢穿」；也有一派網友大推保守典雅風格，「我周圍姐妹都選不爆乳的，真的很氣質典雅，超好看！」

一名網友在Dcard好奇拋問，看了不少婚紗照片，很多都是深V設計，讓他感到十分不解，「有不爆乳款的婚紗嗎，為何結婚的女生每個都選爆版本的？」

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底下網友熱議，「難得結婚，長輩要出席吧」、「能爆不爆嗎」、「婚姻是人生大事，第一次結婚當然要慎重奢華，展現最美好的一面，婚後就包裝起來了」、「不趁現在穿，以後就更不敢穿」、「平常不敢穿，難得有新秘可以幫忙擠，幹嘛不穿，而且小胸本來就沒有，所以特地要拍婚紗爆乳」。

留言串中，釣出一票網友大推保守典雅風，「我周圍姐妹都選不爆乳的，真的很氣質典雅，超好看」、「我就沒選爆乳，本身胸就不小，露溝看起來只有性感沒有美感」、「有肩有袖不爆乳的婚紗其實很多，秀禾服更是全身包緊緊，大概是你關注的都只有爆乳」、「不想爆乳跟無袖+1，本來就因為婚宴要社恐爆炸了，還要穿平常不習慣的風格」。