　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他驚「台灣婚紗都1款式」全場吵翻！一票新娘不爆乳：美翻

▲▼ 婚禮,婚宴,結婚,新娘,婚紗。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO好奇，為何婚紗大多是爆乳款式。（示意圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

其實婚紗不一定要爆乳才好看！不過一名網友納悶表示，他看到的婚紗幾乎都是露上胸，「為何台灣的婚紗照大多都爆乳款？」文章引發熱議，一派網友直呼「不趁現在穿，以後就更不敢穿」；也有一派網友大推保守典雅風格，「我周圍姐妹都選不爆乳的，真的很氣質典雅，超好看！」

一名網友在Dcard好奇拋問，看了不少婚紗照片，很多都是深V設計，讓他感到十分不解，「有不爆乳款的婚紗嗎，為何結婚的女生每個都選爆版本的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「難得結婚，長輩要出席吧」、「能爆不爆嗎」、「婚姻是人生大事，第一次結婚當然要慎重奢華，展現最美好的一面，婚後就包裝起來了」、「不趁現在穿，以後就更不敢穿」、「平常不敢穿，難得有新秘可以幫忙擠，幹嘛不穿，而且小胸本來就沒有，所以特地要拍婚紗爆乳」。

留言串中，釣出一票網友大推保守典雅風，「我周圍姐妹都選不爆乳的，真的很氣質典雅，超好看」、「我就沒選爆乳，本身胸就不小，露溝看起來只有性感沒有美感」、「有肩有袖不爆乳的婚紗其實很多，秀禾服更是全身包緊緊，大概是你關注的都只有爆乳」、「不想爆乳跟無袖+1，本來就因為婚宴要社恐爆炸了，還要穿平常不習慣的風格」。

ET快訊
快訊／陳思宇520登記結婚！　婚紗照曝
北韓女子「站一排」淪廉價商品　男人喜歡隨便帶回家
英前夫失蹤2年竟成一罈骨灰　台女重病住松德院區
松山慈祐宮平安餐會1男拿刀狂捅　2人臟器外露
快訊／國台辦批賴清德「破壞台海和平」　對台獨絕不容忍
歐美預測颱風「艾雲尼」週末生成！　逼近台日
連鎖早餐店可可「漂8隻蟑螂」！　桃園衛生局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市「優先免試入學」提供3720名額　27所公立高中職參與招生

網路瘋傳天空「七彩雲」　氣象署解答：繞射原理

他驚「台灣婚紗都1款式」全場吵翻！一票新娘不爆乳：美翻

首座4米高佩佩豬氣偶亮相　台中親子音樂季2萬人齊聚百年公園

賴清德喊擺脫行人地獄　路權團體批：併排違停不記點有決心？

今晚9點01分過後「小滿」！命理師曝：吃苦補運　4生肖注意健康

明知有身孕！主管駁回病假單「吞止痛藥就好」　她11週孩子沒了

表現亮眼　嘉藥全國大專校院運動會奪雙銅牌

雞蛋難賣！農業部邀產銷代表開會　蛋價是否再降明拍板　

老人家坐公車走道「她下車被擋」　兩派戰翻：我就硬擠

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

北市「優先免試入學」提供3720名額　27所公立高中職參與招生

網路瘋傳天空「七彩雲」　氣象署解答：繞射原理

他驚「台灣婚紗都1款式」全場吵翻！一票新娘不爆乳：美翻

首座4米高佩佩豬氣偶亮相　台中親子音樂季2萬人齊聚百年公園

賴清德喊擺脫行人地獄　路權團體批：併排違停不記點有決心？

今晚9點01分過後「小滿」！命理師曝：吃苦補運　4生肖注意健康

明知有身孕！主管駁回病假單「吞止痛藥就好」　她11週孩子沒了

表現亮眼　嘉藥全國大專校院運動會奪雙銅牌

雞蛋難賣！農業部邀產銷代表開會　蛋價是否再降明拍板　

老人家坐公車走道「她下車被擋」　兩派戰翻：我就硬擠

黃金獵犬球球歡度「夢幻18歲生日」　跟好朋友開趴幸福咧嘴笑

吹冷氣要小心！男子因沒清洗冷氣染「1病菌」　釀多器官損傷險死

被問520晚上怎麼過？盧秀燕一愣...吐9字洩心情

看完賴清德就職演說　洪秀柱：我們都知道你在說謊！

獨／搞3P竟SM電殺性玩偶！富少假釋揪妹爽開毒趴　遭逮畫面曝

快訊／本壘攻防回歸波西條款　取消相關但書未接到球不該阻擋

國宴布置搶先看！　絕美台南蘭花超吸睛

北市「優先免試入學」提供3720名額　27所公立高中職參與招生

伊朗總統萊希空難亡！世界領袖反應一次看　以色列官員否認涉案

網路瘋傳天空「七彩雲」　氣象署解答：繞射原理

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

吃再多藥也沒用！專業醫提醒：「1行為」讓血糖飆高

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報　下到入夜

今起「全台下5天」入夜加大　雨最多時間曝

12生肖一周運勢出爐！屬牛超順、屬羊財運飆升

員工只有他1個人！工作2hrs準時下班「手機滑到膩」　內行揭真相

小滿梅雨季來了！4生肖小心失眠多夢

老一輩習慣喊「3+1位」　餐飲業卻搖頭：超容易誤會

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

今「小滿」6禁忌　3生肖旺爆、4時辰出生要發了

更多熱門

相關新聞

大牙520秀婚紗照曬恩愛！　結婚4週年甜蜜告白：老公我愛你

大牙520秀婚紗照曬恩愛！　結婚4週年甜蜜告白：老公我愛你

女星大牙（周宜霈）自節目《我愛黑澀會》出道，4年前520宣布和羽球教練「阿廖師」結婚，今（20）日適逢登記週年，大牙與老公也分別在社群曬恩愛，大方分享2人的婚紗照甜蜜發文：「我愛你喔！」

《植劇場》盛平甜嫁初戀！放閃激吻全被拍　婚禮現場曝光

《植劇場》盛平甜嫁初戀！放閃激吻全被拍　婚禮現場曝光

生1孩！她想出國被念「有錢怎不生第2個」

生1孩！她想出國被念「有錢怎不生第2個」

他怨「老婆不學做飯」　眾人怒：不會自己煮？

他怨「老婆不學做飯」　眾人怒：不會自己煮？

人妻遭尪羞辱　公公問1句…聯手抓姦復仇

人妻遭尪羞辱　公公問1句…聯手抓姦復仇

關鍵字：

婚紗爆乳款式結婚新娘

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

即／北市信義區砍人！　2男「臟器外露」送醫搶救

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

勝利開趴「拖行帶走女生」影片外洩！出拳逼就範

具荷拉大義滅親「生前檢舉好友對話」首公開！

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面