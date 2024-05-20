裝針孔偷拍21女！連家人也不放過　士檢變態書記官遭撤職

▲士林地檢署前林姓書記官因尋求私慾在工作場域內、外竊錄女子私密畫面。（圖／記者黃宥寧攝）



記者吳銘峯、吳佩蓁／台北報導

士林地檢署前林姓書記官竟利用職務之便，在偵查大樓盥洗室等多處偷拍女同事更衣，截圖列印199張作為珍藏，3年內至少有21名被害人受害，偷拍犯行高達82次。士林地院審理後，一審，依違反個人資料保護法等罪，判處4年徒刑不得易科罰金，另8月有期徒刑得易科罰金。林遭判刑後，被移送懲戒法院，今（20日）判林撤職，停止任用4年。

林男已婚是三等書記官，2013年調任士檢，接辦收發室之發文業務，2013年調任贓物庫，負責贓物之調取與管理。

林男於2020年1月至2023年3月間，以自行購買的微型攝影機、手機等工具，偷拍至少21名女子身體私密部位，且他偷拍手法惡劣，如將針孔藏在腳趾跟拖鞋間或手中，再從女同事身後將鏡頭伸入其長裙下，偷拍內褲、大腿根部等身體隱私部位；甚至在偵查大樓的盥洗室架設小型攝影機偷拍女同事換衣服、沖澡畫面，他更將影像儲存在自己硬碟、隨身碟、記憶卡等儲存裝置內，並截圖彩色列印紙本共199張收藏。

去年3月初，有名同仁發現林男「鞋子怪怪的」，聊天時有意無意貼近，因此決定向上檢舉，檢方立即分案並發動緊急搜索，到林男北市住家及交通工具搜索，扣得相關證據，經過2個多月調查，依刑法、個人資料保護法等罪起訴。

士林地院審理認為，林男身為公務人員，本應知法守法，卻僅為了追求自己之私欲及性方面刺激，偷拍女子私密照片，且犯罪地點除士林地檢署外，還遍及其他公共場所，甚至連住家浴室洗手台下方也放微型攝影機，藉此錄下親屬更換衣服、淋浴的隱私畫面，犯罪手法堪稱惡劣。

法官審酌被害人拒絕和解、2名被害人撤告，一審依違反個人資料保護法等罪，判處4年徒刑不得易科罰金，另8個月有期徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

林男事發後遭停職，並移送懲戒法院，懲戒法院認為林男除觸犯刑法外，也違反公務員服務法第6條規定，行為嚴重影響機關形象，為維護公務紀律，有懲戒必要，今判決林撤職，停止任用4年。