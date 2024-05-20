▲北區水資源分署與桃園市調處簽署備忘錄，落實資通安全聯防合作。（圖／北水分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為響應政府提升資安防護至國家安全等級政策，北區水資源分署分署長江明郎與桃園市調處李文義處長，20日共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，致力共同建構石門、寶二及榮華壩等關鍵基礎設施安全防護模式，共同防範及阻止惡意資安威脅和駭客攻擊。

江明郎分署長表示，近年來石門及寶二水庫持續提升管理及服務，該分署不僅積極擴充水資源供給量能和精進供水管理品質，包括AI水資源監控、遠端水庫巡防與水文監測等均與資通模式相關，且涉及巨量的水資源機敏資料建構和保存，也因與網路聯結的高度需求，讓網際安全成為水資源管理場域需面對的重大挑戰。

桃園市調查處李處長指出，北水分署肩負行政院國土安全辦公室核定的國家關鍵基礎設施管理工作，包括灌溉、防洪與調節公共給水等均涉及民眾生活便利與國家經濟發展，期透過雙方合作備忘錄的簽署，攜手推動「資安聯防生態系」並建立「區域聯防」機制，進而在人為、天然、意外狀況發生能即時應變，有助於提升國家關鍵基礎設施的安全防護工作能量。

李處長也指出，自106年即與北水分署建立阿姆坪防淤隧道工程廉政平台，今年（113）年初再建立石門水庫至新竹聯通管工程廉政平台，北水分署除展現機關廉政透明作為外，現更擴展納入關鍵基礎設施資安聯防措施，很高興雙方能期蔡總統「資安即國安」指示具體落實。「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」簽署後，未來將透過資安交流、協防應變及CI演練及經驗分享等，增強資安聯防的專業縱深及防護能量，共同為維持水資源正常運作