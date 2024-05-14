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在職進修助攻　35歲陳怡璇靠超夯證照薪水翻倍！

▲陳怡璇參加「產業人才投資方案」在職進修，拿到專業證照薪水翻倍。（圖／桃竹苗分署提供）

▲陳怡璇參加「產業人才投資方案」在職進修，拿到專業證照薪水翻倍。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

現年35歲的陳怡璇，曾在學校任職行政文書工作，因工作缺乏專業性且容易被取代，經思索後以其具有建築及都市設計專業背景，及對建築業充滿熱情，決定轉職至營造廠擔任工程師，並成功考取PMP國際專案管理師證照和REVIT國際認證，不僅從工程師晉升為專業工程師，薪水更大幅成長。

勞動部桃竹苗分署表示，陳怡璇決定轉職至營造廠擔任工程師，為強化職場技能，參加由桃園市職能應用發展協會辦理的PMP專案管理課程，以及桃園市職訓教育協進會辦理的BIM建築設計與建模實務班，經過老師紮實的教學訓練與學員實作互動，以及模擬操作專案管理的授課方式，強化她的專案管理能力，並將學到的技能運用在工作上，解決工作過程中所發生的疑難雜症。

訓後，陳怡璇更成功考取PMP國際專案管理師證照和REVIT國際認證，這也讓她更具職場優勢。陳怡璇的專業與努力，也受到公司的關注，不僅從工程師晉升為專業工程師，薪水更大幅成長。未來她想透過專案補助繼續進修機電方面的繪圖專業能力，希望能夠在營建管理工作領域，讓專業能力不斷提升。

勞動部桃竹苗分署長賴家仁表示，產業瞬息萬變，在職勞工適時培養第二專長，不僅能讓自己在職場上立於不敗之地，也為企業提升產業競爭力；在職勞工利用「產業人才投資方案」3年7萬元的經費補助，不僅減輕經濟負擔壓力，還能同時提升職場技能，讓自己的「專長延伸」，產生更大的綜效！

歡迎15歲以上欲提升技能增進競爭力及有心學習新知識的在職勞工踴躍報名。113上半年度課程已陸續至「在職訓練網」，課程包含營造業職安衛教育、稅務管理、商業智慧數據分析等，歡迎在職民眾上網站查詢相關訊息。

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