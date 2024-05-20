美女荷官「挺胸露肚」！網路高調PO文吸客　開張3天就被抄掉

▲蕭男在網路張貼攬客訊息，標榜「美女荷官」、「專車接送」等噱頭吸引賭客上門，警方日前破獲賭場。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市蕭姓男子涉嫌在網路張貼德州撲克攬客訊息，標榜「美女荷官」、「專車接送」等噱頭吸引賭客上門，轄區第四警分局掌握情資，前往蕭男營業的賭場搜索，當場查獲蕭男、20歲林姓女荷官、徐姓員工，以及4名賭客，並查扣現金1萬1000元賭資、面額2萬5000元的籌碼。4名賭客分別依違反社維法裁罰9000元罰金；蕭等3名犯嫌，警方依賭博罪移送偵辦，檢方複訊後請回。

台中市第四警分局執行網路巡邏，發現蕭男在網路刊登招攬德州撲克賭客訊息，內容強調「派車到家接送」、「發牌員夠正」、「出入人士單純」、「老闆多、新手魚多」等語，吸引賭客上門。

▲蕭男在網路刊登攬客訊息，內容強調「派車到家接送」、「發牌員夠正」、「出入人士單純」、「老闆多、新手魚多」等語。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方進一步確認該賭場位於台中市南屯區大墩七街的民宅2樓，本月6日深夜前往搜索，發現現場都是20多歲的年輕人，其中包括身穿露肚裝的林姓女荷官（20歲）、蕭姓賭場負責人（21歲）、徐姓員工（21歲），以及4名住在賭場附近的賭客。

面對警方詢問，所有賭客均很有默契地說「是第一次參加牌局」，且只要約定集合時間、地點，對方就會派遣車輛接送，十分便利；蕭男則大吐苦水，稱才試營運第3天，就遭警方查獲。

警方查扣現場賭資1萬1000元、籌碼面額2萬5000元、手機及監視器等贓證物，並帶回所有人；警詢後4名賭客將依社維法分別裁處9000元罰金，蕭、林、徐等3人，警方依賭博罪移送台中地檢署，檢察官複訊後請回。

▲警方查扣現場賭資1萬1000元、籌碼面額2萬5000元、手機及監視器等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第四警分局長李建興表示，為強化就職典禮前治安，針對治安犯罪溫床強化掃蕩，警察持續強力取締職業性賭場及公共場所賭博行為，若民眾發現可疑犯罪徵侯可向警察報案，即時遏止犯罪，以淨化治安，共同維護社會秩序。