　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美女荷官「挺胸露肚」！網路高調PO文吸客　開張3天就被抄掉

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蕭男在網路張貼攬客訊息，標榜「美女荷官」、「專車接送」等噱頭吸引賭客上門，警方日前破獲賭場。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市蕭姓男子涉嫌在網路張貼德州撲克攬客訊息，標榜「美女荷官」、「專車接送」等噱頭吸引賭客上門，轄區第四警分局掌握情資，前往蕭男營業的賭場搜索，當場查獲蕭男、20歲林姓女荷官、徐姓員工，以及4名賭客，並查扣現金1萬1000元賭資、面額2萬5000元的籌碼。4名賭客分別依違反社維法裁罰9000元罰金；蕭等3名犯嫌，警方依賭博罪移送偵辦，檢方複訊後請回。

台中市第四警分局執行網路巡邏，發現蕭男在網路刊登招攬德州撲克賭客訊息，內容強調「派車到家接送」、「發牌員夠正」、「出入人士單純」、「老闆多、新手魚多」等語，吸引賭客上門。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蕭男在網路刊登攬客訊息，內容強調「派車到家接送」、「發牌員夠正」、「出入人士單純」、「老闆多、新手魚多」等語。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方進一步確認該賭場位於台中市南屯區大墩七街的民宅2樓，本月6日深夜前往搜索，發現現場都是20多歲的年輕人，其中包括身穿露肚裝的林姓女荷官（20歲）、蕭姓賭場負責人（21歲）、徐姓員工（21歲），以及4名住在賭場附近的賭客。

面對警方詢問，所有賭客均很有默契地說「是第一次參加牌局」，且只要約定集合時間、地點，對方就會派遣車輛接送，十分便利；蕭男則大吐苦水，稱才試營運第3天，就遭警方查獲。

警方查扣現場賭資1萬1000元、籌碼面額2萬5000元、手機及監視器等贓證物，並帶回所有人；警詢後4名賭客將依社維法分別裁處9000元罰金，蕭、林、徐等3人，警方依賭博罪移送台中地檢署，檢察官複訊後請回。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方查扣現場賭資1萬1000元、籌碼面額2萬5000元、手機及監視器等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第四警分局長李建興表示，為強化就職典禮前治安，針對治安犯罪溫床強化掃蕩，警察持續強力取締職業性賭場及公共場所賭博行為，若民眾發現可疑犯罪徵侯可向警察報案，即時遏止犯罪，以淨化治安，共同維護社會秩序。

ET快訊
觀光股大跳水！紅K變跌停　網驚：發生啥事
獨／逢甲大學附近飯店1女陳屍房內！　現場封鎖
極度危險！殺人未遂犯逃離醫院　身影曝光
快訊／伊朗總統萊希確認罹難　享壽63歲
LIVE／賴清德演說7大重點一次看　伊朗總統座機嚴重燒毀！空
快訊／嗨炸！賴清德、蕭美琴台上尬舞使勁搖
賴清德就職演說　提中華民國9次、台灣84次
賴清德談國會衝突「政黨應有合作信念」　籲立院遵守程序正義
快訊／伊朗總統「墜機現場無人生還」　外交部長一同罹難
賴清德：為供電穩定推二次能源轉型　「只要政府在勞保不會倒」
性騷台中女中學生　領隊開除永不錄用！旅行社老闆鞠躬道歉
金價飆新高！　黃金存摺刷2536元天價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／逢甲大學附近飯店1女陳屍房內！警消急封鎖現場

鞭炮「咻」衝入！彰化織襪廠火警祖孫7人一度受困　閃燃畫面曝光

美女荷官「挺胸露肚」！網路高調PO文吸客　開張3天就被抄掉

高雄婦「單手抱娃」騎車3貼！網驚：誰家阿嬤？　警追查要罰了

情侶遊淡水遭攻擊！她無辜被踹驚躲巷內　嫌犯強制送醫

色男見漂亮女監工凍未條！襲胸摸腿還拍她屁股　雇主連帶下場曝

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用！旅行社老闆鞠躬道歉

仿賽騎士台1線「雙手抱胸」耍帥　路人驚呆...警方出手要查了

兵工廠服役就愛上了！台中槍癡男珍藏「6把寶貝」　警上門慘了

呂金鎧遭控30年前性侵殺害女大生　最高法院撤銷再審發回更裁

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

獨／逢甲大學附近飯店1女陳屍房內！警消急封鎖現場

鞭炮「咻」衝入！彰化織襪廠火警祖孫7人一度受困　閃燃畫面曝光

美女荷官「挺胸露肚」！網路高調PO文吸客　開張3天就被抄掉

高雄婦「單手抱娃」騎車3貼！網驚：誰家阿嬤？　警追查要罰了

情侶遊淡水遭攻擊！她無辜被踹驚躲巷內　嫌犯強制送醫

色男見漂亮女監工凍未條！襲胸摸腿還拍她屁股　雇主連帶下場曝

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用！旅行社老闆鞠躬道歉

仿賽騎士台1線「雙手抱胸」耍帥　路人驚呆...警方出手要查了

兵工廠服役就愛上了！台中槍癡男珍藏「6把寶貝」　警上門慘了

呂金鎧遭控30年前性侵殺害女大生　最高法院撤銷再審發回更裁

美廉社網羅全台79款名粽「42元起」！南北鹹甜、創意口味都有

王婉諭籲藍綠白黨主席「各退一步」　「換總召人選、釋放和解善意」

梅雨製造機來了　鄭明典曬一圖：西南季風入孟加拉灣

《誰是被害者2》北影首播！原班底＋國際卡司陣容曝光

獨／逢甲大學附近飯店1女陳屍房內！警消急封鎖現場

台灣文學作品首次！　「臺灣漫遊錄」日文版譯作獲日本翻譯大賞

鞭炮「咻」衝入！彰化織襪廠火警祖孫7人一度受困　閃燃畫面曝光

伊朗總統墜機亡！生前作風強硬、武力鎮壓抗議　發展核武被美制裁

喊話國人守護榮耀台灣　賴清德：讓台灣成為令人尊敬的偉大國家

「龍星大樂」大巨蛋嗨唱　6／1預售2萬張有望破開幕戰紀錄

社會熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

台積電人夫玩手遊出軌女網友　同居小三下場慘了

即／一中商圈偷賓士車　黑衣男載走國小童再丟包

台中女違停沒熄火　小偷連兒帶車開走

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」塞爆

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

簡郁紘就醫脫逃！街頭揮酒瓶砸刺路人畫面曝

台女「英國前夫、澳洲男友」1死1重傷　詭異行徑曝

英男來台失聯1年多　弟「關鍵字」警查出老鼠藥驚人案外案

憲兵殺女！友稱孝順分擔家計簽志願役

更多熱門

相關新聞

公益路Google評分4.8燒肉歇業　業者曝新計畫

公益路Google評分4.8燒肉歇業　業者曝新計畫

有「美食華爾街」之稱的台中公益路，2年前王品旗下「最肉」風光開幕，近期卻卸下招牌。實際查找王品官網，證實該店面「因營運策略調整，暫停營業，我們後會有期。」信義房屋專家分析，該商圈屬於街邊店，汰換速度相當快速。

網路男「給看存摺金額」　22歲妹大暈船！啪啪又借錢

網路男「給看存摺金額」　22歲妹大暈船！啪啪又借錢

路口違規左轉遭攔！台中女外送員當街下跪

路口違規左轉遭攔！台中女外送員當街下跪

徵40男臨演一中商圈拍成人片　警追發文者

徵40男臨演一中商圈拍成人片　警追發文者

花蓮警啟動「護瓜」勤務　裝監視器防竊

花蓮警啟動「護瓜」勤務　裝監視器防竊

關鍵字：

賭場台中網路美女荷官警方

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

具荷拉是「揭發勝利鄭俊英案」關鍵人！韓網淚道歉

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面