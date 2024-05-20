快訊／伊朗總統萊希確認墜機罹難　享壽63歲

▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機失事。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與多名政要所搭乘的直升機19日在伊朗西北部山區濃霧中墜毀。根據路透社於台灣時間20日中午12時許發布消息指出，萊希已經確認身亡，享壽63歲。依照伊朗憲法，若總統在任內逝世，將由第一副總統遞補接任。

據路透社報導，伊朗一名官員向路透表示，萊希和外交部長艾密拉多拉安長乘坐的直升機在濃霧中穿越山區時墜毀，兩人皆不幸罹難。另據伊朗官方媒體Press TV、半官方的邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報導，墜毀乘客全數罹難，總統萊希在為伊朗人民履行職責時遭遇事故，不幸殉職。

此前，萊希19日搭乘直升機出席伊朗與亞塞拜然邊界的2座水壩啟用儀式，卻在回程遭遇事故，被迫採取重落地方式迫降。事發當時機上共載有9人，除了萊希之外，還包含外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）、東阿塞拜疆省長拉赫馬蒂（Malek Rahmati）、伊瑪目（imam，伊斯蘭教教長）阿勒哈謝姆（Mohammad Ali Ale-Hashem）、機長、副機長、座艙長、安全負責人，以及一名保鏢。

伊朗軍警獲報後立即出動全部力量尋人，但由於墜機區域濃霧壟罩，搜救團隊尋人不易，導致失聯超過15小時才找到墜機地點與機體殘骸。

▲據外媒，伊朗總統萊希被證實罹難。（圖／路透）

報導稱，萊希現年63歲，被普遍視為85歲伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）有力的接班人選之一，屬於伊朗強硬派的重要政治人物。對外，他在與美國等六大國的核協議談判中採取強硬立場，對於國內政治也加強對異議人士的鎮壓以及道德要求，嚴格執行「頭巾與貞潔法」，限制女性穿著與舉止。

據路透社先前報導，伊朗伊斯蘭共和國憲法第131條規定，若總統在任期間逝世，第一副總統將在經過最高領袖確認後接任。伊朗最高領袖對一切國家事務擁有最終決定權。

另外，第一副總統、國會議長以及司法總監將組成委員會，且必須在50天之內安排選舉，選出新總統。萊希於2021年當選總統，任期4年，原定2025年將舉行總統大選。