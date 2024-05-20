10公斤K他命藏機械軸承闖關　可供3萬人次吸食！警瓦解運毒集團

▲警方查獲運毒集團利用挖空機械軸承暗藏10公斤K他命。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄警方接獲海關通報，有5件來自國外的包裹狀態異常，包裹申報品項是機械軸承，經由X光機掃描後，發現包裹內藏有10公斤的第三級毒品K他命，數量可供3萬人次吸食，十分驚人，專案小組歷經數月的蒐證與跟監，最終逮捕運毒集團的林姓主嫌等人，順利阻止大批毒品流入國內。

警方接獲財政部關務署通報，有5件來自國外的包裹狀態異常。經由X光機掃描後，發現包裹內藏有10公斤的第3級毒品K他命。警方隨即組成專案小組。

專案小組調查，這個運毒集團將毒品封裝在機械軸承的中空部位，並利用國際小型包裹申報通關，企圖躲過X光機檢查。然而，由於包裹內物品價值遠低於國際運費，引起了海關人員的懷疑，經過反覆檢視後，發現藏有毒品。

運毒集團為了避免被查緝，甚至冒用他人名義作為包裹收件人，並高價雇用「車手」出面收件，企圖製造偵查斷點以增加查緝的困難。然而，警方經過長期的跟監蒐證，終於將林姓主嫌等人緝捕到案，並成功瓦解該運毒集團。

警方表示，查扣的10公斤毒品愷他命初估可供3萬人次吸食，對國民身體健康和社會風氣的影響極大。刑事警察局再次呼籲，運輸三級毒品是7年以上有期徒刑的重罪，民眾若遇到以高價報酬要求代收包裹等可疑工作，應提高警覺，以免身陷囹圄而後悔莫及。