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社會 社會焦點 保障人權

模具機夾「3千萬K毒」闖關被抓包　嘉義水上鄉民代等3人判決出爐

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署緝毒專組去年偵辦嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯與綽號「華哥」的陳佳源等人共謀，將市價逾3千萬K他命夾藏在模具機內自馬來西亞進口，企圖矇混過關，幸經及時查獲始未流入市面，將3人收押火速偵結起訴。士林地院今依共犯運輸第三級毒品，判林家緯2年8月徒刑、葉男2年6月徒刑、王男2年2月徒刑，全案可上訴。

36歲林家緯2023年間，以telegram暱稱「發哥」的帳號，與陳佳源與綽號「原哥」等人謀議，由林家緯與「原哥」各出資約260萬元，購買淨重18公斤(純度83.69%，純質淨重15公斤)K他命，並在馬來西亞境內分成18包，夾藏在模具機內，透過不知情運送業者，進口到台灣。

2023年9月23日，這批毒品從馬來西亞運抵台北港時，被關務署基隆關查驗發覺有異，檢調單位獲報後，靜待貨物送抵指定的倉庫，再趁同夥王哲豪、葉耀穎進行監控、把風收貨的時候，當場人贓俱獲。

士檢主任檢察官江柏青統籌，由檢察官詹于槿根據手機通訊紀錄，率警調單位南下嘉義搜索，溯源查出運毒案幕後主嫌，正是水上鄉代會主席林家緯，並在2024年1月間將林家緯、葉耀穎、王耀穎3人提起公訴。

▲▼ 林家緯 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯。（資料圖／記者黃宥寧攝）

另外，專案小組追查出，同案主謀還有1名綽號「華哥」的陳佳源，原本也要到倉庫參與驗貨，但是因為貨物抵達比預期的快，陳佳源來不及到場而未就擒，檢方已另行分案偵辦陳佳源涉案情節。

法院審理時，3人全認罪，且口徑一致對法官說「我錯了」。林的辯護律師說，林轉證人，希望法院審酌是否適用證人保護法予以減刑，更補充林平常都有做公益、捐便當等善事，素行並不惡劣，是初犯希望可以從輕量刑。

今年4月1日，法官認全案已審結，裁定林家緯50萬、葉男30萬、王男8萬交保，並限制住居及出境。3人一聽到可以交保，都露出開心的表情，坐在旁聽席的親友也在庭後立即辦理交保手續。

合議庭認，林、王、葉恣意運輸第三級毒品愷他命至我國境內，助長藥物濫用行為，行為惡質性不容輕視，考量毒品價值520萬元，依共犯運輸第3級毒品，判3人各有期徒刑2年8月、2年6月、2年2月。全案可上訴。扣案物沒收。

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