荔枝椿象毒素高溫可分解！專家揭「另有1風險」還是不建議吃

▲林業署舉辦「呷蟲王者」活動油炸荔枝椿象。（圖／林業署嘉義分署）

記者洪巧藍／台北報導

林業署舉辦「呷蟲王者」活動油炸荔枝椿象引發爭議。台大昆蟲系名譽教授徐爾烈受訪表示，荔枝椿象身上的毒液經過高溫烹煮會分解，但即使沒有毒性仍不建議食用，因為牠和蝦蟹類有相近引起過敏的蛋白質，恐怕會引起嚴重過敏，特別是對昆蟲、蝦蟹過敏者風險更高。

針對油炸荔枝椿象，衛福部食品藥物管理署強調，荔枝椿象是外來害蟲，且民眾無食用歷史經驗，安全性未經確認前，不得作為食品原料或食用，如果有業者用荔枝椿象來當食品販售，違反《食安法》可處分6萬至2億，產品要依照規定沒入銷毀。

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荔枝椿象是否能食用？徐爾烈受訪表示，荔枝椿象身上有特殊臭腺，受到驚擾時會噴出毒汁，接觸會造成皮膚、眼睛灼傷，如果生吃，恐怕一咬就會噴汁，恐使喉嚨等黏膜組織紅腫、潰爛。

雖然這種毒液經過高溫烹煮後毒性就會分解，但不代表可以安心吃。徐爾烈表示，荔枝椿象等昆蟲屬於節肢動物，有著和蝦蟹類相似、引起過敏的蛋白質，加上台灣沒有普遍吃這種昆蟲，不清楚自身體質是否會對荔枝椿象過敏，所以還是要謹慎，尤其對蝦蟹過敏、或者日常被蚊蟲叮咬就會很嚴重反應等對昆蟲過敏者，風險更高。

徐爾烈也提到，這種過敏會來得很快，有時又很嚴重，如果出現類似全身性丘疹、呼吸困難心臟跳快，就要趕快去就醫治療。

徐爾烈說，其實世界糧食組織有提到，若有糧食短缺、蛋白質不足時，昆蟲成本低，確實會作為食物。他自己並未在台灣見過有人吃荔枝椿象，僅有聽說東南亞移工會食用。

外傳荔枝椿象有壯陽效果，徐爾烈回應，牠就是一種蛋白質來源，沒有特殊效果，而且現代人生活，蛋白質不用特別從此處攝取。

至於林業署活動，徐爾烈表示，其實可以著重在生態教育，荔枝椿象是害蟲，而且會在作為行道樹的巒樹上棲息，如果有小朋友看到蟲跑去抓，恐怕會因此遭毒汁傷害；另就文化面來說，也可以介紹國外有地區會做為食物，不用特別驚訝，應該尊重各自飲食文化等。