受刑人簡郁紘就醫脫逃！揮酒瓶砸刺路人畫面曝　殺人未遂判3年

記者黃資真／基隆報導

基隆某醫院昨(19)日發生受刑人就醫脫逃事件！39歲簡郁紘於2023年1月持酒瓶隨機攻擊婦人，造成婦人臉頭、雙手嚴重割傷，遭依殺人未遂罪判處3年，目前刑事局已發布「重要緊急查緝專案」加強緝捕，而當時他抓狂攻擊路人的畫面也曝光！

▲從醫院脫逃的受刑人簡郁紘，去年1月在街頭隨機攻擊，被依殺人未遂罪判處3年。（圖／記者黃彥傑翻攝、刑事局提供）

回顧此案，去年1月23日深夜11時40分，正好是初二深夜，當時王姓女子剛下班，走在路上準備騎車返家，簡郁紘卻突然拿起酒瓶朝王女攻擊，從畫面中可以看見，王女見狀試圖閃躲，簡卻窮追不捨攻擊，血流不止的她連忙跑到騎樓，直到路人出面制止，簡才停止攻擊。

而王女傷勢嚴重，臉部頭部及雙上肢多處撕裂傷、左食指伸肌腱斷裂、左橈動脈斷裂、右中指及小指伸肌腱斷裂、右食指及無名指伸肌腱部分斷裂，救護人員到場緊急將昏厥的王女送醫，才救回一命。

▲簡郁紘經精神鑑定後確認患有思覺失調症。（圖／記者黃彥傑翻攝）



然簡男經精神鑑定後，確認其患有思覺失調症，犯案時受到影響才失控，簡男也稱當下「突然感覺魔鬼上身，引誘他去犯罪，如果抗拒就會被魔鬼折磨」，記得攻擊女子時一直戳她頭部，直到路人大聲喊在幹什麼才驚醒。

法官考量，簡未曾接受完整精神治療，且已有明顯認知退化之初步現象，認定有中高程度再犯風險，但簡男表示，現在在監所，有固定看醫師及固定時間服藥，改善睡眠品質，作息正常，精神狀況好很多，因此依殺人未遂罪處3年，入獄前令入相當處所，施以監護5年，目前正在執行刑中。

未料，簡昨夜卻在就醫期間趁隙脫逃，目前行蹤不明，刑事局緊急發布「重要緊急查緝專案」，指出簡穿著白色上衣、長袖方格紋襯衫和黑色長褲。由於簡男涉嫌殺人未遂，且具有攻擊性，民眾、警方需注意自身安全。