台中女中畢旅爆「領隊性騷全車」！　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

▲台中女中爆學生畢旅被領隊性騷。（圖／資料照片）



記者張靖榕／綜合報導

台中女中15日前往墾丁畢旅，3天2夜行程爆出有領隊在車上說出誇張的性騷擾言論，稱「如果你們不認真聽我講話，我就把舌頭伸進你們嘴裡喇18圈」。學生在臉書社團「靠北中女中」將此事曝光後，已引起校方注意，校長洪幼齡強調將召開性平會展開調查。

台中女中高三畢業班共16班於15日前往高雄、墾丁畢業旅行，學生出遊難免興奮嘈雜，卻爆出有領隊一口氣性騷全車女學生，包括「如果你們不認真聽我講話，我就把舌頭伸進你們嘴裡喇18圈」以及「如果不好好聽我講話，你們以後會交不到男朋友」等言語騷擾和不當言論。

臉書社團「靠北中女中」18日即出現爆料文，女學生表示，希望校方可以嚴肅處理，而且可能還有其他相關情況，「其他爛的部分就不提了，相信會有其他篇來罵。」

其他女學生在底下紛紛留言，「這間已經不是第一次，之前帶隊的一直開嘲諷說，第一志願又怎樣，你們看起來只會讀書，還跟班導造謠我們的發言，同學受傷也不聞不問」、「感覺這位領隊好適合拔舌地獄喔」、「知道這間很爛不知道這麼爛」、「這還不告嗎」？

《自由時報》報導，校長洪幼齡19日表示，學生並未在事發當時立即反應，是3天後才透過社群網路爆料，據了解該名遭爆料領隊可能為某科大體育系學生。他強調今（20日）將與校方聯繫，並依據性別平等教育法規定，召開性別平等教育委員會調查。