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快訊／大逆轉！緩起訴沒了　黃子佼私藏7部未成年性影像遭起訴

▲▼黃子佼。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃子佼持有未成年性影像遭檢察官提起公訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃子佼去年因涉嫌性侵案遭偵辦時，被檢警到家中到4TB的個人硬碟，裡面裝了上百片的女子裸露、性交影像，黃子佼坦承是從偷拍論壇「創意私房」購得，因其中有7片女主角明顯未成年，台北地檢署4月間依無正當理由持有少年性影像罪，給予緩起訴處分，需繳庫120萬元並寫悔過書，事件爆發後引發譁然，經高檢署再議發回，台北地檢署17日公告將全案提起公訴。

黃子佼2023遭爆料涉嫌性侵未成年少女，經民眾告發後，北檢指揮台北市警婦幼警察在2023年8月4日發動搜索約談，黃子佼應訊後被諭令35萬元交保，並限制出境、出海，同時須依保護令，禁止騷擾、接觸被害人及其家屬。

檢警從黃子佼住處查扣的證物中，赫然發現1個Segate的隨身硬碟中，藏有7部未成年女子裸露胸部、陰部從事自慰或性交的影片，而影片來源正是檢察官林岫璁曾偵辦起訴過的全台最大情色論壇「創意私房」。

「創意私房論壇」或名「小圈子」是由綽號「老馬」的不詳男子，從2012年起，在美國租設網域架設，分類「本家私房菜」、「台灣私房菜」、「烹飪視訊」等各式帖子，販售偷拍影片及照片給付費會員，有些影片還會分類附註影中女性的身分背景或個人FB生活照，如果會員有自己的影片要分享，也可成為「自售者」上架販售，賣片獲利與論壇拆帳。

這些情色影片來源包括沈姓退休法官之子、經常偷拍的慣犯，國小老師林清安等人，論壇還會推銷「每日新菜」，誘使付費註冊會員購買，因為每部片售價從幾10元人民幣到上百元人民幣不等，大部分會員為了省錢都是集資購買，而黃子佼卻總是獨資購入，因此吸引「老馬」注意，2人還會用站內信溝通聯繫。

黃子佼坦承，他早在2013年2月12日就註冊創意私房帳號，然後從2017年8月8日起，到2023年7月8日為止，在論壇購買性影像，存放在個人平常工作使用的未加密隨身硬碟中，經警方在8月4日因性騷擾案進行搜索時查扣，估計裡面存有最少上百支影像，其中7支為未成年少女。

檢察官考量黃子佼坦承犯行，深表悔悟，且自願將這些檔案交給檢察官銷毀，表明不再會去看這些性影像，此外，查無黃子佼散布或販賣等情形，犯罪情節尚非重大，因此依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，處分期間2年，需繳庫120萬元，另外要寫至少1200字的悔過書，並親筆簽名。

事件爆發後，黃子佼曾認「錯了就是錯了」，仍遭致社會輿論大力撻伐，質疑緩起訴處分過輕，檢察官依法定職權，將緩起訴處分送高檢署再議，高檢署認偵查還不完備，因此發回續查，檢察官再次調查後，決定改依法提起公訴，由台北地院進行審理。

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