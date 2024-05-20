今「小滿」6禁忌　3生肖旺爆、4時辰出生要發了

▲小滿之後天氣越來越熱。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「小滿」，清水孟國際塔羅小孟老師分享6大禁忌，像是禁露肚臍、忌生冷飲料；此外，生肖屬「龍、蛇、虎」工作運逆勢翻轉；而在「亥時、午時、申時、丑時」出生的人要發了！

小孟老師說，小滿這天太陽過黃經60度，此時稻榖逐漸成熟稱為小滿；小滿後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重，大家養生必須去濕，可多吃綠豆、冬瓜、薏仁與山藥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►小滿6大禁忌

1、 忌露肚臍：

小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍，被涼風或冷氣吹入，導致濕氣入體影響健康。

2、忌生冷飲料：

氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，容易喝太冰導致頭暈，與心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。

3、不要浪費米食：

小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食，以免導致財運不順，一整年吃不飽喝不足。

4、禁吃助濕食物：

禁吃助濕食物，如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦和蟹，以免引發濕疹、風濕疹。

5、少熬夜：

小滿日晝長夜短，人體的機能消耗過大，也會導致人容易疲勞。若熬夜容易引發便秘、頭髮癢和喉嚨不適。

6、不要吃隔夜菜：

氣溫上升，容易潮濕，病毒細菌滋生，吃下隔夜菜後容易導致腸胃炎或腹瀉。

►3生肖工作運旺到炸

TOP 3 屬虎：積極主動，追求目標

屬虎的人小滿一來，你會更加積極主動投入工作，追求自己的目標，並展現出較強的決心和毅力，有助於得到更多的機會和認可，提升您的職業地位和發展空間。

TOP 2 屬蛇：領導力強，開拓事業

屬蛇的人小滿一來，你可能會更加自信和堅定追求自己的目標，並在工作中展現出強大的領導和決策能力。此外，也有機會與跨國公司、外國合作夥伴或國際性項目合作，從而開拓新的事業機會和職業發展空間。

TOP 1 屬龍：名聲提升，晉升加薪

屬龍的人小滿一來，你的溝通和人際關係能力有機會變得更好，在職場上可得到不錯的名聲和社會地位，能因此得到更多的機會，例如新的工作專案、晉升或加薪等。

►4時辰出生的人要發了

TOP 4「丑時」1:00 - 3:00－美滿家庭，財庫足！

丑時出生的人，小滿起財務將因家庭和樂而富足。家庭是個人的財庫，賺到錢就得把錢守好，因此好好經營家庭關係，讓家庭歡樂美滿，能更無後顧之憂打拚事業。

也有機會因為家庭和諧，親友來介紹更佳的財務收入管道，甚至是工作機會，因此把家庭顧好，會是最好的投資。

TOP 3「申時」15:00-17:00－斜槓人生，人脈好！

申時出生的人在小滿起，你的正財位開始走好運。平日在本業上的辛勞，將會呈現在這個月的收入，也可以趁這個月，順勢為自己的工作訂一個新的目標，日後會發現這一切的辛勞都是值得的。

TOP 2「午時」11:00-13:00－工作狂人，事業財！

午時出生的人，小滿起你們會比平常更有衝勁，可比上工作狂的精神，覺得累也開心的想法。所以你們只要在本業上好好認真打拚，老闆會看到你們的努力，得人賞識，有加薪的機會。

業績得到客人的讚賞，回頭客增加，客入也不斷向外推薦，使得你們的收入也不斷上漲，好運會幫助你們帶來更多財運的。

TOP 1「亥時」21:00 - 23:00－口說好話，旺人氣

亥時出生的人，在小滿開始時你的財運開始翻轉，運勢上揚，在偏財方面，好運不斷；若有投資的，有機會經由他人的介紹獲得財富，或是投機方面得到意外之財。但也要小心有風險，可別得了便宜就不知節制，反倒賠了辛苦錢。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。