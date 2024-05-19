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明「小滿」梅雨季要來了！4生肖小心失眠多夢　開運、禁忌一次看

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

▲小滿是夏季的第二個節氣，也代表著梅雨季節開始。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

明（20日）21時01分節氣來到「小滿」，是二十四節氣中夏季的第二個節氣。民俗專家楊登嵙表示，小滿象徵著稻穀行將結實之意，此時也是梅雨季節開始，天氣越來越熱，日照也越來越長，萬物處於旺盛的生長階段。而在這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、蛇、猴、雞，他也分享小滿的食衣住行育樂開運養生與禁忌，供民眾參考。

楊登嵙指出，2024年「小滿」這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、蛇、猴、雞，注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。生活作息要有規律，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。

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▲5月21日（週日）即將迎來夏季的第二個節氣「小滿」。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲5月20日（周一）即將迎來夏季的第二個節氣「小滿」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

楊登嵙分享小滿食衣住行育樂的開運養生與禁忌：

一、 食

1. 中醫認為「夏養心」，而心喜涼，也可以適量食用一些帶有酸味的飲食，如檸檬、梅子等。養生方面應該以健脾、清熱、祛濕的清淡飲食為原則，避免辛辣、重口味的飲食。初夏濕熱的天氣飲食調養宜以清爽清淡的素食為主，適合多吃苦味的食物如苦瓜、筍、秋葵，或甘涼屬性的食材如絲瓜、冬瓜、西瓜、小黃瓜、綠豆、決明子、綠茶、薏苡仁、水芹、荸薺、黑木耳、胡蘿蔔、番茄、山藥、生薑等，來消暑、降火氣，少吃肥膩、生濕助濕的食物。不過，身體屬寒者注意飲食方面還是要適量食用一些性溫或性熱的食物來調整體質。

2. 苦瓜能“除煩熱，解勞乏，消心明目”，苦瓜能消暑解乏，刺激人的食欲，開胃健胃助消化，有利於提高免疫力，可以多食用。值得提醒的是，苦瓜性寒，大便溏瀉、脾胃虛寒者應少食。

3. 中醫認為，生薑具有發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳等功效，生薑能把體內寒毒排出體外。此外，夏天人體唾液、胃液分泌會減少，影響食欲，很多人胃口不好，有“飯不香、吃生薑”的說法，如果飯前吃幾片生薑，可以刺激唾液、胃液和消化液的分泌，增加胃腸蠕動，增進食欲。

4. 少喝冷飲: 氣溫不斷升高，人們往往喜用冷飲消暑降溫，但冷飲過量會導致腹痛、腹瀉等病癥，由於小兒消化系統發育尚未健全，老人臟腑機能逐漸衰退，故小孩及老人更易出現此種情況。身體屬寒性者以及身患重病者猶應注意，因貪圖冷飲冷食容易引發全身各種疾病，或使已有病情更加嚴重。

5. 注意衛生飲食: 溫度比較高，而且濕度比較大，這樣給了細菌、病毒繁殖創造條件，而且隔夜的食物是容易變質，生冷的食物是容易損傷脾胃，這樣就是會造成我們腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐等胃腸道疾病。

▲肚子痛,吃壞肚子,壓力,胃痛,腹痛,腹瀉（圖／本報資料照）

▲小滿要特別注意衛生飲食。（圖／本報資料照，下同）

二、 衣

早晚仍會較涼，氣溫日差仍較大，時冷時熱，因此要注意適時添加衣服。著裝宜寬鬆舒適，不僅活動方便，而且通風透涼，有利於散熱，要保持下身衣著寬鬆透氣，以免陰部患皮膚病。中醫認為，濕邪有重濁、趨下的特性，易侵襲陰部、下部。服裝覆蓋身體面積越小，體溫散失越快，但在炎熱的夏季，不要誤以為穿的越露就會越涼快，因為只有當外界氣溫低於皮膚溫度時，暴露才會有涼快感。當外界氣溫高於皮膚溫度時，暴露面積不宜超過人體總表面積的25%，否則熱輻射就會侵入皮膚，反而更熱。

三、 住

夏季天氣濕熱，易滋生蚊蟲，晚上睡覺時，要注意避免著涼受風而患感冒，夏天受寒於身，到了秋天易犯咳嗽，貪涼臥睡必將引發風濕疹、濕性皮膚病等疾病。注意居家和個人的衛生，勤換洗曝曬被褥和貼身衣物，剷除病菌在濕熱天氣滋生蔓延的「溫床」。

四、 行

夏季日長夜短的規律，早起晚睡，但要睡眠時間充足，以保持精力充沛。在炎炎夏日預防內熱的有效方式，就是規律作息，避免熬夜。日長夜短，氣溫高，人體新陳代謝旺盛，消耗也大，容易疲勞。如果長期熬夜，造成人的生理機體和新陳代謝系統的紊亂，導致內熱上火，很容易引起便祕、口腔潰瘍、咽痛等上火症狀。

賴床,睡覺,想睡,睡,愛睏。（圖／記者嚴云岑攝）

五、 育

夏天身體陽氣旺盛，應該要出些汗，使身體過盛的陽氣能宣通開泄於外，要適當的到戶外活動，因應「夏長」之氣來調養身體的。可在清晨參加體育鍛煉，以散步、慢跑、打太極拳、練氣功等為宜，不宜做過於劇烈的運動，避免大汗淋漓，傷陰也傷陽，每個人要根據自己的身體實際狀況來安排鍛煉事宜。天熱人易出汗，中醫視汗為「心之液」，出汗過多自然易消耗心臟陰液，導致心陽更加虛亢，人也會覺得疲累，這叫「壯火食氣」，也就是火太壯會消耗掉我們身體裡的氣，所以運動要適量。

六、 樂

氣溫升高，陽光較強，人們也易感到煩躁不安，此時要調適心情，注意保持心情舒暢，胸懷寬廣，以防情緒劇烈波動後引發高血壓、心腦血管意外等，可多參與一些怡養性情的藝文活動，如下棋、書法、畫畫等。

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