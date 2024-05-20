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品酩見證民主歷程　第16任總統副總統就職紀念酒歡慶上市

▲▼總統,副總統,就職,臺灣菸酒公司,就職紀念酒,民主。（圖／業者提供）

▲為歡慶第16任總統副總統就職，臺灣菸酒公司分別以「民主」、「文化」、「外交」為主題，打造三款就職紀念酒。（圖／臺酒提供，下同）

消費中心／綜合報導

5/20總統就任為台灣民主盛事，為慶祝第16任正副總統就職，臺灣菸酒公司延續慣例，攜手中華文化總會，推出「民主」、「文化」、「外交」的三款主題紀念酒，皆由深度設計工作室藝術總監陳青琳操刀，打造山之岩高粱酒、OMAR單一麥芽威士忌特別版、以及榖蘊單一穀類威士忌特別版，透過簡約吸睛的設計，讓熱愛臺灣這片土地的民眾，一同分享民主自由的喜悅。

▲▼總統,副總統,就職,臺灣菸酒公司,就職紀念酒,民主。（圖／業者提供）

細數本次就職紀念酒，山之岩高粱酒特選優質甕藏原酒，其酒體厚實，帶有糧香、熟梅香、茶花、熟芭樂果酯味，尾韻帶出礦石與昆布風味，入口時冷冽的溫度與舌面的微澀感猶如岩石觸感，設計師以瓷瓶瓶身代表岩石的厚重深邃，主色調為草綠色，象徵臺灣多元豐沛的群峰地貌，以「行／民主」為包裝設計靈感，傳達「行在民主的道路上穩如山」的美意。容量0.5L，酒精濃度61%，建議售價2,500元。

▲▼總統,副總統,就職,臺灣菸酒公司,就職紀念酒,民主。（圖／業者提供）

而放眼國際，臺灣的多元自然風貌及人文環境，孕育出愛好和平且踏實的的人民性情，常說「臺灣最美的風景是人」。「養／文化」也成為就職酒的設計重點，彰顯深厚的文化底蘊。OMAR單一麥芽威士忌以優質大雪莉桶（Sherry Butt），與新橡木桶（Virgin Oak）威士忌為雙主基酒，輔以高酒齡Solera大雪莉桶與波本桶，添加紅甘蔗蘭姆酒桶威士忌，口感圓潤厚實，充滿梅子果乾及紅甘蔗香甜韻味，呈現熱帶島嶼馥郁果香，優雅平衡的多層次風味更是令人難忘。磚紅色質地的主色調在無限符號中流動，代表著「土地滋養人、人回饋大地」，意喻在歷史長流中積累沉澱，才能創造無限可能的未來。容量0.7L，酒精濃度46%，建議售價2,600元。

▲▼總統,副總統,就職,臺灣菸酒公司,就職紀念酒,民主。（圖／業者提供）

最後一款榖蘊單一穀類威士忌特別版，口感溫潤又活潑，以「蘊／外交」為主題，象徵臺灣和平熱情的外交能量，以堅定力量的白色為主，柔和長橢圓做視覺焦點，彷彿點狀環形的聲波融合，象徵臺灣外交能見度將會持續提升，扮演在國際社會上重要的一環。酒的香氣以黃花、鹹話梅、葡萄乾、杉木及紅茶為主，口感柔潤呈現甜美果乾的雪莉調性，尾韻則浮現梅乾及沉穩木質調性。容量0.7L，酒精濃度42%，建議售價1,200元。

每四年讓酒迷引頸期盼的總統副總統就職紀念酒，近期將於OMAR威士忌館、台酒直營便利店、各酒廠產品推廣中心及各大酒專通路正式上架，在挺過疫情，全民攜手向前的今日，包裝設計及酒液皆深含臺灣底蘊的就職紀念酒可不能輕易錯過，購買詳情請洽臺灣菸酒公司各營業單位。

▲▼總統,副總統,就職,臺灣菸酒公司,就職紀念酒,民主。（圖／業者提供）

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總統副總統就職臺灣菸酒公司就職紀念酒民主

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