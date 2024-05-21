布林肯賀賴清德就職　陸：已向美方提出嚴正交涉

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統賴清德5月20日正式就職，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發出祝賀聲明。對此，中國大陸外交部21日表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會上提到，美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美所作的「僅與台灣地區保持文化商務和其他非官方關係」的政治承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

▼總統就職典禮，總統賴清德與夫人吳玫如進入典禮會場。（圖／記者李毓康攝）

汪文斌強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式任何藉口干涉台灣事務。」

汪文斌說，「我們敦促美方立即糾正錯誤，切實恪守拜登總統不支持『台獨』，不支持『兩個中國』『一中一台』，不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止虛化掏空一個中國原則，停止以任何方式縱容支持『台獨』分裂勢力，停止破壞台海和平穩定。」

汪文斌還說，「台獨」是死路一條，縱容支持「台獨」注定失敗，任何外部勢力干預都阻擋不了中國統一的歷史大勢，「任何挑戰一個中國原則，危害中國國家主權和領土完整的行徑，都必將遭到中方堅決有力回擊。」

▼美國國務卿布林肯。

