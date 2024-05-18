「臉燒傷面試」被刷掉　女大生：不看實力？　3成企業認以貌取人

▲燒傷致顏損的采瑀曾遇不友善面試經驗，她與陽光基金會一同至校園、職場宣導臉部平權。（圖／陽光基金會提供）

圖文／CTWANT

畢業季即將到來，社會新鮮人磨拳擦掌期待進入職場一展所長、發揮個人價值，但顏損者卻因外貌特徵，在此階段面臨挑戰。據陽光基金會最新「顏損者求職經驗調查」發現，超過半數的燒傷與顏損者在求職過程中，曾遇不友善的面試經驗，或是遇到面試官的提問顯示出對其外貌的顧慮，甚至要求顏損者揭示疤痕或胎記。

陽光基金會指出，本次調查219位填答者中，138人（63.0%）有面試的經驗，其中52.7%的燒傷與顏損者在面試時會遭遇至少一種不友善的經驗，最常遇到的前三種狀況分別為，面試人員的提問，讓顏損者覺得面試人員對其容貌有許多顧慮（31.2%）；其次，面試人員注視顏損者的眼神或表情，讓他感覺不舒服（22.5%）；第三，被面試人員要求揭示胎記或疤痕等有特徵的部位（21.0%）。

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調查也發現，40.5%顏損求職者求職準備過程中，呈現中高程度的焦慮，主要會焦慮外表影響錄取，或擔心因燒傷而被質疑工作能力。219位填答者中，148人（67.6%）有求職準備的經驗。雖然絕大多數顏損求職者已具備職缺所需之專業技能，可仍有40.5%求職者的焦慮程度達到中高程度及以上（7~10分）。焦慮的原因則常與外表有關，例如「競爭者外表比較漂亮／帥氣，我是不是就失去了這個機會？」，有些人則是焦慮受傷後能力受影響或能力被質疑，例如「因為受傷的緣故，怕會被質疑工作能力以及速度」。

陽光基金會舉例，采瑀9歲時因薰香精油火災意外，導致顏面和四肢嚴重燒傷，傷後回學校就被同學圍觀、取綽號，大學就讀服裝設計系，夢想能成為服裝設計師，為了增加經驗，大學暑期至服裝店應徵工讀，第一家非常欣賞采瑀的履歷。

不過在面試時，人員一看到采瑀的臉就愣住了，從辦公室再走出來後就說「抱歉這個職缺沒了」。采瑀透露，另一次面試中，主管很肯定她設計的作品，認為她很有實力，跟她聊很久，最後卻說「這個職缺需要接待客人，妳不太適合」，建議她去管倉庫。

采瑀嘆，「我去應徵專業的工作，為什麼不是看我的實力厲不厲害，還要擔心因為長相被刷掉？如果用人唯才，求職者也會更注重提升專業能力。」

陽光基金會也列出yes123求職網調查（2023），資料顯示，有39.2%的企業坦言，曾經以求職者「履歷照片的長相」，當成面試邀約與否的「篩選機制」；還有26.6%的公司表示，曾經在面試求職者時「以貌取人」，結果求職者錄取到職後，企業因此後悔過的比例，也高達了61.2%。

陽光基金會提到，每年5月17日為台灣臉部平權日，陽光戮力推動不管顏面外觀如何，都應有平等的就學、就業的機會，外表不是定義一個人的唯一標準。

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