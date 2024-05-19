台灣光罩CEO送醫發現膽管癌　罹癌1個月病逝！醫示警6症狀要小心

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台灣光罩CEO吳國精送醫發現膽管癌　罹癌1個月驟逝！醫示警6症狀

台灣光罩執行長吳國精因膽管癌離世。（圖／翻攝自台灣光罩官網）

▲台灣光罩執行長吳國精因膽管癌離世。（圖／翻攝自台灣光罩官網）

圖、文／CTWANT

台灣光罩執行長、半導體業先驅吳國精，在4月初因身體不適至醫院檢查，才得知罹患膽管癌，最後於昨（18）日深夜10時33分驟逝，享壽75歲。對此，基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘曾在臉書粉專指出，膽管癌是不常見的疾病，很難醫又不好診斷，會出現黃疸、茶色尿、右上腹痛、皮膚癢、食慾不佳等症狀，不容易早期診斷，有時候是等到癌細胞轉移到肝，出現一個一個腫瘤才被發現。

錢政弘提到，膽管癌依發生的位置分為「肝內膽管癌」和「肝外膽管癌」，肝內膽管癌有78%是長成一坨（塊狀），用腹部超音波是看得到的，但有16%是沿著膽管長，6%藏在膽管內，這二型用超音波就看不太清楚；而肝外膽管癌在超音波下很容易被十二指腸內的空氣遮蔽看不見，不容易早期診斷，並有九成的膽管癌都是屬於肝外膽管癌。

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關於膽管癌的危險因子，錢政弘透露，包含膽管結石、膽結石（膽囊結石）、B型肝炎和C型肝炎、肝硬化、酒精性肝病、有毒物質（如農藥、橡膠、印刷油漆等）、抽菸、幽門桿菌感染、糖尿病和含糖飲料，都有可能促進癌細胞增長。

錢政弘也表示，腫瘤塞住膽管會使膽汁排不去，此時患者可能出現黃疸、茶色尿、灰白便等狀態，若懷疑膽道阻塞或黃疸，可以抽血驗膽色素和鹼性磷酸酶；另外，像是右上腹痛（感到悶、漲）、皮膚癢（手掌和腳底最明顯）、食慾不佳（體重減輕、營養吸收變差），均為膽管癌可能的症狀，要請民眾小心注意。

最後，錢政弘提醒，40歲以上有肝病、膽結石或工作上會接觸有毒物質的人，平時要注意小便的顏色是否正常，在飲食方面除了少喝含糖飲料之外，也建議有膽結石的人不要吃生食，飲食要注意清潔衛生，避免造成膽囊、膽管甚至是肝臟發炎化膿，長期膽管發炎會增加罹癌風險。

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