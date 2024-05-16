　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兩大外送平台併！網友一面倒看衰「吳傅聯姻」　10大反應曝

▲▼熊貓外送 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲外送平台UberEats宣布將併購Foodpanda。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

近日UberEats宣布將以近10億美元併購Foodpanda，引發網友熱烈討論，長期關心網路議題的和捷關鍵資訊（iNiN）從各大社群、討論區平台，彙整網友聲量10大反應，其中居冠的居然是「增加以後出門買飯的機會」，也就是放棄使用外送平台，可見網友並不看好這場「吳傅聯姻」。台灣社會網絡學會理事長楊書成也認為併購後市場獨大，對消費者或外送員權益恐不是好事。

至於網友意見的第二起，分別是：吳柏毅沒有傅潘達穩定、外送員的薪資更QQ、一家獨大絕對是災難、外送員：是時候開始找正職了、合併該叫什麼名字、大財團果然財大氣粗、這下連傅潘達都點得到了、趕快多點熊貓、再也不用爬樓梯了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼熊貓合併 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲台灣兩大外送平台合併，網友關心的10大面向。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據報導指出，Foodpanda已經將東南亞地區7國市場，以10億歐元出售給Grab，台灣併購價格也接近7國總價，顯示台灣民眾對外送平台的依賴性創造平台的市場價值，未來是否會因併購後政策調整而影響用戶使用意願，值得進一步觀察。

楊書成表示，併購之後將導致市場沒有其他選擇，無論是對消費者而言，抑或是外送員的權益，恐怕都不是好事，強烈建議公平交易委員會及相關單位要嚴格審查，並正視合併後所帶來的不良效應。此外，他也指出，以鄰近的泰國為例，外送平台多元且豐富，如Line Man、Lalamove、Foodpanda、Grab等，甚至還衍伸出快遞服務，這表示東南亞國家比台灣更注重速度及服務效率。

高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢認為，從資料分析排名來看，多數網友都不太看好兩家合併，在缺乏競爭的基礎上，恐怕沒有人是贏家。長期於柬埔寨經商的利鑫集團劉愷莉則表示，相較於其他東南亞國家，柬埔寨的外送市場規模較小，但近年的成長速度極快，而民眾對於在地品牌反而比較信任，例如Meal Temple及Nham24，而Grab也挾帶國際經營的優勢急起直追。

此外，長期關注社群及網路趨勢的和捷關鍵資訊經理游雅智也指出，5月14日併購新聞發布的第一天，google搜尋趨勢中「Uber」快速飆升到5萬筆以上，而用戶下關鍵字的慣性則顯示，民眾仍然普遍使用Uber來作為搜尋關鍵詞，反應Uber仍具有較高的品牌知名度。她說，無論如何，商業競爭有分有合，如果Uber eats和Foodpanda真的順利合併成功，市場有沒有機會出現新進入者，抑或是演化出新的商業模式，仍值得密切觀察。

ET快訊
柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

婆婆怒了！不滿媳婦母親節表現　「1處罰」反被讚：感謝獎勵

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

婆婆怒了！不滿媳婦母親節表現　「1處罰」反被讚：感謝獎勵

戀上未成年姪女「家裡嘿咻+20次」　桃園色男坦承犯行須入獄

傅崐萁摸頭應是設計好的？　鄭運鵬：讓民眾黨抬不起頭

18小學生被撞死！南非大卡車逆向狂飆　校車撞爛20條人命魂斷國道

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

起標價4元！法拍「270個保險套」　網傻：被執行人山窮水盡了嗎

想偷拍女性泡湯裸體　日本男自製「岩石相機」被一眼識破落網

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

玩水被抓包！萌喵雙手慢動作收回　睜大雙眼裝無辜...網：像沒事一樣

生活熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

棒球國手突心肌梗塞倒地　搶命9天出院

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：刷掉

登山「2隻八腳魔王」爬褲上！內行示警：超危險

靠15元麵包爆紅！最後一間「淺草麵包」將收攤

老師接種「新冠疫苗」人生劇變　上課如人像斷線

更多熱門

相關新聞

冷氣行勸「最好15年就換一台」　大票認同

冷氣行勸「最好15年就換一台」　大票認同

家電、電器都有使用年限，就有網友表示，前幾天看別人買冷氣，「說就算是變頻冷氣，就算沒壞，也最好15年換一台」，因為技術一直在進步，新的冷氣效能也會變更好，不禁好奇「15年就換一台，真假？」話題引發熱論。

Uber吃下熊貓　將壟斷外送市場？

Uber吃下熊貓　將壟斷外送市場？

差點開店！自助點餐機點1按鈕「接到手搖公司電話」

差點開店！自助點餐機點1按鈕「接到手搖公司電話」

Uber Eats併購foodpanda　公平會曝重點審查關鍵點

Uber Eats併購foodpanda　公平會曝重點審查關鍵點

大叔財富自由「一次找3女教練上課」他愣：當酒店在玩

大叔財富自由「一次找3女教練上課」他愣：當酒店在玩

關鍵字：

兩大外送平台網友10大反應一面倒看衰

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面