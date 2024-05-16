兩大外送平台併！網友一面倒看衰「吳傅聯姻」　10大反應曝

▲外送平台UberEats宣布將併購Foodpanda。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

近日UberEats宣布將以近10億美元併購Foodpanda，引發網友熱烈討論，長期關心網路議題的和捷關鍵資訊（iNiN）從各大社群、討論區平台，彙整網友聲量10大反應，其中居冠的居然是「增加以後出門買飯的機會」，也就是放棄使用外送平台，可見網友並不看好這場「吳傅聯姻」。台灣社會網絡學會理事長楊書成也認為併購後市場獨大，對消費者或外送員權益恐不是好事。

至於網友意見的第二起，分別是：吳柏毅沒有傅潘達穩定、外送員的薪資更QQ、一家獨大絕對是災難、外送員：是時候開始找正職了、合併該叫什麼名字、大財團果然財大氣粗、這下連傅潘達都點得到了、趕快多點熊貓、再也不用爬樓梯了。

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▲台灣兩大外送平台合併，網友關心的10大面向。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據報導指出，Foodpanda已經將東南亞地區7國市場，以10億歐元出售給Grab，台灣併購價格也接近7國總價，顯示台灣民眾對外送平台的依賴性創造平台的市場價值，未來是否會因併購後政策調整而影響用戶使用意願，值得進一步觀察。

楊書成表示，併購之後將導致市場沒有其他選擇，無論是對消費者而言，抑或是外送員的權益，恐怕都不是好事，強烈建議公平交易委員會及相關單位要嚴格審查，並正視合併後所帶來的不良效應。此外，他也指出，以鄰近的泰國為例，外送平台多元且豐富，如Line Man、Lalamove、Foodpanda、Grab等，甚至還衍伸出快遞服務，這表示東南亞國家比台灣更注重速度及服務效率。

高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢認為，從資料分析排名來看，多數網友都不太看好兩家合併，在缺乏競爭的基礎上，恐怕沒有人是贏家。長期於柬埔寨經商的利鑫集團劉愷莉則表示，相較於其他東南亞國家，柬埔寨的外送市場規模較小，但近年的成長速度極快，而民眾對於在地品牌反而比較信任，例如Meal Temple及Nham24，而Grab也挾帶國際經營的優勢急起直追。

此外，長期關注社群及網路趨勢的和捷關鍵資訊經理游雅智也指出，5月14日併購新聞發布的第一天，google搜尋趨勢中「Uber」快速飆升到5萬筆以上，而用戶下關鍵字的慣性則顯示，民眾仍然普遍使用Uber來作為搜尋關鍵詞，反應Uber仍具有較高的品牌知名度。她說，無論如何，商業競爭有分有合，如果Uber eats和Foodpanda真的順利合併成功，市場有沒有機會出現新進入者，抑或是演化出新的商業模式，仍值得密切觀察。