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巨根頂天！倫敦公園驚現6公尺「陰莖紀念碑」　居民羞喊：真的打咩

▲▼倫敦貝茨公園最近蓋了一座紀念碑，但當地人卻對其外形激似「超巨陰莖」感到不滿。（圖／翻攝自Facebook）

▲貝茨公園最近蓋了一座紀念碑，但當地人卻對其外形激似「超巨陰莖」感到不滿。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

英國倫敦的貝茨公園（Betts Park）最近豎起了一座高達20英尺（約6公尺）的紀念碑，不料卻意外引發當地居民不滿，認為方尖碑的外觀就像根巨大的陰莖一樣，抨擊這座建築不適合出現在兒童與人流眾多的公園裡。

據《太陽報》報導，這座由淺色石材製成的紀念碑，外形就一根劍一樣，高聳而筆直地豎立在貝茨公園裡。它的表面十分光滑，是一座典型的方尖碑，但由於設計師在深色的底座放上了多個圓球形裝飾物，令不少當地人將石碑與「陰莖」做聯想，大喊不妥。

42歲居民瓦爾（Sam Vale）表示，她每天都會帶著狗狗來公園散步，「我第一次看到這座碑時忍不住搖頭大笑。方尖碑本身的形狀沒有問題，但你在底部的左右兩側放上圓球看起來就怪怪的。據我所知，很多居民對這座紀念碑的大小和形狀也都印象不佳。」

儘管不少人都對紀念碑感到不滿，但在方尖碑剛要開始建造時，只有一名當地人對相關計劃表示反對，認為這座紀念碑破壞了公園的自然美景，還聲稱大量混凝土將對環境造成負面影響，「我們的公園不需要更多的混凝土建築，應該保持其自然特質」。

然而，貝茨公園之友（Friends of Betts Park）對這座方尖碑的建成感到十分自豪，認為紀念碑達到了他們希望被注意和被記住的目標。他們表示，這座紀念碑將成為阿納利（Anerly，倫敦一個地區）的中心，還計劃於2027年在當地慶祝阿納利建立200周年。媒體目前已聯繫地方議會和貝茨公園之友徵求意見，但暫時尚未得到回應。

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