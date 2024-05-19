　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利「類王室出訪」全程受招待　金主爆是洗錢6.4億通緝犯！英王氣炸

▲▼哈利與梅根日前出訪奈及利亞，但媒體卻扒出他們這趟行程的幕後金主其實是美國的詐欺犯。（圖／翻攝自X）

▲哈利與梅根日前出訪奈及利亞，但媒體卻扒出他們這趟行程的幕後金主其實是美國的詐欺犯「艾倫歐尼馬博士」。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國哈利王子與妻子梅根上周出訪奈及利亞，在當地受到了王室般的待遇。最近，媒體發現，哈利此行的機票、交通，以及住宿都有人包辦，而幕後金主居然是美國司法部正在通緝的逃犯「艾倫歐尼馬博士」（Dr. Allen Onyema），引發巨大爭議。

據《紐約郵報》報導，哈利和梅根12日受奈及利亞國防參謀長之邀，以私人行程名義前往拉哥斯（Lagos）3天。儘管這對夫婦早已宣布退出英國王室，但2人卻在奈及利亞享受到與王室成員無異的待遇，不僅有歡迎陣仗，還參觀了學校和慈善機構、探視受傷軍人與身障人士。

事後，媒體發現，哈利夫婦此行的包機、交通，以及住宿都有金主招待，而這名神秘的幕後金主正是59歲的艾倫歐尼馬博士。他當天也是現場迎接哈利夫婦的官員之一。

▲▼哈利與梅根日前出訪奈及利亞，但媒體卻扒出他們這趟行程的幕後金主其實是美國的詐欺犯。（圖／翻攝自X）

▲艾倫歐尼馬博士（黑衣黑褲男子）是迎接哈利夫婦的官員之一。（圖／翻攝自X）

報導稱，艾倫歐尼馬博士是奈及利亞的一位知名商人。哈利飛往奈及利亞時乘搭的和平航空（Air Peace）就是他所創辦，但這名「成功的商人」卻在2019年11月被美國司法部指控「銀行欺詐」（bank fraud）和「洗錢」（money laundering）。

根據指控，艾倫歐尼馬博士涉嫌偽造購買飛機文件，將2000萬美元（約6.4億元台幣）從奈及利亞匯到美國的銀行帳戶洗錢。CNN也指出，艾倫歐尼馬博士洗錢後，把部分資金用來買了凌志（Lexus）、勞斯萊斯（Rolls Royce）和賓士（Mercedes）等豪車，以及Prada、Louis Vuitton等精品。

不過，艾倫歐尼馬博士始終對外堅稱自己是清白的，「我這一生從來沒有洗過錢，也不曾在世界任何地方從事銀行詐欺等犯罪行為。我轉到美國的每一分錢都是透過奈及利亞中央銀行進行，而且全都被用來買飛機了。」

目前，媒體還不清楚哈利和梅根是否清楚他們的金主遭遇了這些指控，但他們的「類王室行程」卻實實在在地引發了哥哥威廉王子和英王查爾斯的不滿，也讓這對夫婦的爭議變得越來越多。

ET快訊
明起雨彈炸全台！雨最猛時間點曝光
廣西雨量「破歷史紀錄」！　大量汽車泡水裡
快訊／17歲少女騎車慘遭輾斃！最後身影曝...姊姊悲痛到場
愛犬上錯飛機「2小時變8小時」　飼主見屍體崩潰
女子「被水豚狠咬」爆血！　業者回應了
獨／嚴重傷照曝！　輪椅女孩：我是斷一條腿不是兩條

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大「辦後事」超貴！　逾千具屍體放太平間無人認領

印尼伊布火山又噴發！4公里火山灰柱竄「紫色閃電」　7村落急撤離

74年最冷！「極地冷空氣」席捲智利　5月提早入冬

風靡美國！　茶飲專家：台灣應以發明珍珠奶茶自豪

哈利「類王室出訪」全程受招待　金主爆是洗錢6.4億通緝犯！英王氣炸

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍「金屬碎片插臉」慘死　家屬怒告

日男童看花車遭潑「不明液體」灼傷！　母驚：袖子明顯溼一塊

巨根頂天！倫敦公園驚現6公尺「陰莖紀念碑」　居民羞喊：真的打咩

印尼教練機墜毀雅加達近郊！機上2人地面1人罹難　現場畫面曝

全球唯一「橋樑上的飯店」！獨享首爾漢江大橋美景　開幕時間曝光

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

加拿大「辦後事」超貴！　逾千具屍體放太平間無人認領

印尼伊布火山又噴發！4公里火山灰柱竄「紫色閃電」　7村落急撤離

74年最冷！「極地冷空氣」席捲智利　5月提早入冬

風靡美國！　茶飲專家：台灣應以發明珍珠奶茶自豪

哈利「類王室出訪」全程受招待　金主爆是洗錢6.4億通緝犯！英王氣炸

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍「金屬碎片插臉」慘死　家屬怒告

日男童看花車遭潑「不明液體」灼傷！　母驚：袖子明顯溼一塊

巨根頂天！倫敦公園驚現6公尺「陰莖紀念碑」　居民羞喊：真的打咩

印尼教練機墜毀雅加達近郊！機上2人地面1人罹難　現場畫面曝

全球唯一「橋樑上的飯店」！獨享首爾漢江大橋美景　開幕時間曝光

加拿大「辦後事」超貴！　逾千具屍體放太平間無人認領

「生命之樹」曾英棟特展　台南文化中心精彩登場

印尼伊布火山又噴發！4公里火山灰柱竄「紫色閃電」　7村落急撤離

見美代表談立法院混戰　韓國瑜：三黨對內吵翻、對外都國家優先

74年最冷！「極地冷空氣」席捲智利　5月提早入冬

486先生繳稅金額「超過2千萬元」！　網震撼：一刷就是一棟房

風靡美國！　茶飲專家：台灣應以發明珍珠奶茶自豪

哈利「類王室出訪」全程受招待　金主爆是洗錢6.4億通緝犯！英王氣炸

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍「金屬碎片插臉」慘死　家屬怒告

明天雨彈炸全台！「晚間到周三最猛」 　氣象署：鋒面影響至周五

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

國際熱門新聞

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

他遭砍斷手　淡定「撿起手掌」閃人

女屍遭哈瑪斯「扒光遊街」！葬禮辦在母親生日

金屬瓶爆炸　工人噴飛「左臂炸斷」亡

日本夜空飄「9道光柱」　奇景原因曝光

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

網紅2歲兒離奇跌入泳池溺水　掙扎1周身亡

台灣被點名！「東亞四大國」將遇經濟危機

妻出軌同事9年！夫隱忍悄訂「復仇計劃」

超多人搭機愛喝薑汁汽水　原因曝光

愛犬上錯機「關8小時沒水喝」！飼主見屍體崩潰

校花遭4男擄走撕票　主謀逃死改判40年

下機「紅色行李」等最久？航空公司曝解答

77歲嬤葬身火海　竟是媳婦為遺產放火燒床

更多熱門

相關新聞

珍奶風靡美國　茶飲專家：台灣應以發明珍奶自豪

珍奶風靡美國　茶飲專家：台灣應以發明珍奶自豪

洛杉磯舉行台灣珍奶節，多達8家台灣業者擺攤，1990年代見證珍珠奶茶引進美國的茶飲專家說，「台灣應該以發明珍奶自豪」。

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍慘死

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍慘死

巨根頂天！倫敦公園驚現6公尺陰莖紀念碑

巨根頂天！倫敦公園驚現6公尺陰莖紀念碑

56歲爸娶27歲嫩妻！女兒見後媽比她小傻眼

56歲爸娶27歲嫩妻！女兒見後媽比她小傻眼

美媒：蔡英文領導台灣成民主陣營可靠盟友

美媒：蔡英文領導台灣成民主陣營可靠盟友

關鍵字：

英國哈利梅根奈及利亞英國王室美國北美要聞Dr. Allen Onyema

讀者迴響

熱門新聞

花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

抗議綠8年芭樂票　白：近4000人

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報 下到入夜

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

北市查獲情色酒吧！24泰女陪酒性交易

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

更多

最夯影音

更多

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面