哈利「類王室出訪」全程受招待　金主爆是洗錢6.4億通緝犯！英王氣炸

▲哈利與梅根日前出訪奈及利亞，但媒體卻扒出他們這趟行程的幕後金主其實是美國的詐欺犯「艾倫歐尼馬博士」。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國哈利王子與妻子梅根上周出訪奈及利亞，在當地受到了王室般的待遇。最近，媒體發現，哈利此行的機票、交通，以及住宿都有人包辦，而幕後金主居然是美國司法部正在通緝的逃犯「艾倫歐尼馬博士」（Dr. Allen Onyema），引發巨大爭議。

據《紐約郵報》報導，哈利和梅根12日受奈及利亞國防參謀長之邀，以私人行程名義前往拉哥斯（Lagos）3天。儘管這對夫婦早已宣布退出英國王室，但2人卻在奈及利亞享受到與王室成員無異的待遇，不僅有歡迎陣仗，還參觀了學校和慈善機構、探視受傷軍人與身障人士。

事後，媒體發現，哈利夫婦此行的包機、交通，以及住宿都有金主招待，而這名神秘的幕後金主正是59歲的艾倫歐尼馬博士。他當天也是現場迎接哈利夫婦的官員之一。

▲艾倫歐尼馬博士（黑衣黑褲男子）是迎接哈利夫婦的官員之一。（圖／翻攝自X）

報導稱，艾倫歐尼馬博士是奈及利亞的一位知名商人。哈利飛往奈及利亞時乘搭的和平航空（Air Peace）就是他所創辦，但這名「成功的商人」卻在2019年11月被美國司法部指控「銀行欺詐」（bank fraud）和「洗錢」（money laundering）。

根據指控，艾倫歐尼馬博士涉嫌偽造購買飛機文件，將2000萬美元（約6.4億元台幣）從奈及利亞匯到美國的銀行帳戶洗錢。CNN也指出，艾倫歐尼馬博士洗錢後，把部分資金用來買了凌志（Lexus）、勞斯萊斯（Rolls Royce）和賓士（Mercedes）等豪車，以及Prada、Louis Vuitton等精品。

不過，艾倫歐尼馬博士始終對外堅稱自己是清白的，「我這一生從來沒有洗過錢，也不曾在世界任何地方從事銀行詐欺等犯罪行為。我轉到美國的每一分錢都是透過奈及利亞中央銀行進行，而且全都被用來買飛機了。」

目前，媒體還不清楚哈利和梅根是否清楚他們的金主遭遇了這些指控，但他們的「類王室行程」卻實實在在地引發了哥哥威廉王子和英王查爾斯的不滿，也讓這對夫婦的爭議變得越來越多。