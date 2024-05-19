56歲單親爸悄娶小29歲嫩妻！女兒見後媽比她小傻眼　爸卻喊：是真愛

▲56歲單親爸爸迪諾迎娶27歲妻子喬伊塞琳，而喬伊塞琳的年紀比迪諾的女兒還小。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

美國56歲單親爸爸迪諾（Dino）最近迎娶了比自己小29歲的妻子喬伊塞琳（Joyceline），而在網上引發廣泛關注和討論。儘管外界對這段感情存有質疑，但這對夫婦堅稱，他們之間的感情「是真愛」。

據《鏡報》報導，迪諾和喬伊塞琳的相識始於Instagram。當時，迪諾請在奈及利亞經營鉤織生意的喬伊塞琳為「他的3個女友」製作裙子，於是2人在一來一往中建立了深厚的情感。隨後，迪諾邀請喬伊塞琳飛到美國，還承諾為她擴展鉤織生意，而他們倆見面後也迅速墜入愛河。

迪諾很快就與這名年齡比自己女兒還小的女子秘密結婚。起初，這對新婚夫婦打算等他們一起到佛州拜訪迪諾的家人時，才與大家分享結婚的消息，但由於迪諾「不小心」在Facebook發布了這個消息，導致女兒安東內特（Antonette）和扎扎（ZaZa）提前得知婚訊。

雖然2名女兒對父親的新婚對象感到十分震驚，但她們最後還是選擇了接受喬伊塞琳。安東內特坦言，「雖然喬伊塞琳不是我理想中後母的樣子，我也希望我的後母年紀比我大，但我們和喬伊塞琳聊天後，就知道她會很好地融入這個家庭。我們的聊天非常愉快，她是個聰明又有趣的人。」

儘管迪諾與喬伊塞琳的婚姻獲得了家人的接納，但2人還是在網上遭受大量批評。外界震驚於他們的年齡差距，還有不少人指責喬伊塞琳不過是靠著結婚在找「乾爹」。對此，喬伊塞琳表示，她不在乎別人的看法，「我和迪諾都從這段關係得到了滿足和快樂，我們的真愛不受年齡限制的束縛」。