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大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐聯合國大使520前發表涉台文章　痛批「美挺台」挑戰一中原則

▲▼中國常駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝自中國常駐聯合國代表團網站）

▲中國常駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝自中國常駐聯合國代表團網站）

記者任以芳／綜合報導

中國新任常駐聯合國代表、特命全權大使傅聰今（19）投書大陸黨媒《人民日報》，該文重申聯大第2758號決議內容，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。」同時痛批美國誤導國際輿論，支持台灣參與今年第77屆世衛大會（WHA），挑戰一中原則，炒作「台灣地位未定論」，終將失敗。

第77屆世衛大會WHA將自5月27日起至6月1日在瑞士日內瓦舉行，今年美國發布聲明力挺台灣以觀察員身份參與，截至世衛會註冊日期截止，我方還是沒有收到邀請函。

針對國際上力挺台灣的聲浪，大陸黨媒《人民日報》今刊登中國新任常駐聯合國代表、特命全權大使傅聰投書，標題為「中國常駐聯合國代表傅聰：聯大第2758號決議權威不容挑戰」。

文章首先痛批美方官員接連發表詆譭聯大第2758號決議權威性的言論，炒作「台灣地位未定論」，鼓吹支持台灣參加世衛大會等聯合國系統會議活動，誤導國際輿論，挑戰一個中國原則。

文章重申，1943年《開羅宣言》和1945年《波茨坦公告》，這些具有國際法律效力的文件也確認台灣是中國不可分割的領土。包括1971年10月25日，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，明確世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，而不是一個國家，明確中國在聯合國的席位只有一個，中華人民共和國政府是唯一合法代表，不存在「兩個中國」、「一中一台」。

▲▼ 中國大陸新任常駐聯合國代表、特命全權大使傅聰（左）與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres） 。（圖／翻攝 新華社）

▲中國大陸新任常駐聯合國代表、特命全權大使傅聰（左）與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres） 。（圖／翻攝 新華社）

文章進一步又提，聯大第2758號決議通過後，1972年5月第25屆世界衛生大會依據該決議通過25.1號決議，再次確認一個中國原則。

文章稱，在聯大第2758號決議以壓倒性多數通過前，美國曾夥同個別國家推動「雙重代表權」提案，妄圖製造「兩個中國」、「一中一台」，遭到絕大多數與會國家反對。「美國的提案在當年遭到失敗，成為一紙廢案，如今美方故技重演，再次妄圖混淆視聽、顛倒是非，更不可能成功」。

文章強調，「聯合國秘書處法律事務辦公室出具多份法律意見，明確指出台灣是中國的一部分，如需在秘書處文件中提及『台灣』，則必須使用『中國台灣省』這一表述」。

傅聰指出，「聯合國一以貫之遵循聯大第2758號決議處理涉台問題。」並引聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）多次重申，聯合國的立場十分明確，就是遵守聯大第2758號決議，遵守一個中國原則，聯合國的所有行動都以此為依據。第78屆聯合國大會主席弗朗西斯（Dennis Francis）也強調，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，聯合國不會以任何形式偏離一中原則。

最後，文章再強調，「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。中國政府和人民維護國家主權和領土完整、反對「台獨」分裂、實現國家統一的正義事業，一定將繼續得到聯合國及廣大會員國的理解和支持。」

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